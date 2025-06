The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Erstes großes Update verfügbar

Open your Steam Library and navigate to The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Right click on „The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered“ and select „Properties“

In the new properties pop-up window, select „Betas“

