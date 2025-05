The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Jetzt schon Platz 3 der meistverkauften Spiele 2025 in den USA

Mit The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered feiert ein echter Rollenspielklassiker sein spektakuläres Comeback – und das mit überwältigendem Erfolg.

Nur eine Woche nach dem Verkaufsstart zählt das Remaster bereits zu den drei meistverkauften Titeln des Jahres 2025 in den USA, gemessen am Umsatz in US-Dollar. Das geht aus aktuellen Daten von Circana-Analyst Mat Piscatella hervor, der die Verkaufszahlen des US-Markts regelmäßig auswertet.

In der überarbeiteten Version von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered kehrt ihr zurück in die weitläufige Fantasy-Welt Tamriels, genauer gesagt in die Provinz Cyrodiil.

Dort erwartet euch nicht nur die vertraute, epische Geschichte rund um das drohende Chaos durch die Höllenportale der Oblivion-Ebene, sondern auch ein technisch und visuell modernisiertes Abenteuer, das sich sowohl an Nostalgiker als auch an neue Spieler richtet.