The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Kämpft weiterhin mit massiven Technikproblemen

Ein aktueller Technik-Check von Digital Foundry zeigt, dass The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered auch ein Jahr nach Veröffentlichung weiterhin mit erheblichen Performance- und Stabilitätsproblemen zu kämpfen hat, ohne dass es nennenswerte Verbesserungen oder klare Kommunikation seitens der Entwickler gibt.

Im Fokus der Analyse stehen anhaltende Framerate-Einbrüche, technische Inkonsistenzen sowie grundlegende Optimierungsprobleme, die das Spielerlebnis auf mehreren Plattformen beeinträchtigen. Trotz der Zeitspanne seit Release fehlen laut Bericht größere Updates, die diese Schwächen nachhaltig adressieren.

Besonders kritisch wird die ausbleibende Kommunikation rund um mögliche Fixes bewertet, da bislang keine klaren Aussagen zur weiteren Unterstützung oder zu geplanten Verbesserungen gemacht wurden. Diese Situation wirft Fragen zur langfristigen Pflege des Titels auf und sorgt innerhalb der Community weiterhin für Unsicherheit.