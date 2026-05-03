The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Kämpft weiterhin mit massiven Technikproblemen

Ein aktueller Technik-Check von Digital Foundry zeigt, dass The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered auch ein Jahr nach Veröffentlichung weiterhin mit erheblichen Performance- und Stabilitätsproblemen zu kämpfen hat, ohne dass es nennenswerte Verbesserungen oder klare Kommunikation seitens der Entwickler gibt.
Im Fokus der Analyse stehen anhaltende Framerate-Einbrüche, technische Inkonsistenzen sowie grundlegende Optimierungsprobleme, die das Spielerlebnis auf mehreren Plattformen beeinträchtigen. Trotz der Zeitspanne seit Release fehlen laut Bericht größere Updates, die diese Schwächen nachhaltig adressieren.
Besonders kritisch wird die ausbleibende Kommunikation rund um mögliche Fixes bewertet, da bislang keine klaren Aussagen zur weiteren Unterstützung oder zu geplanten Verbesserungen gemacht wurden. Diese Situation wirft Fragen zur langfristigen Pflege des Titels auf und sorgt innerhalb der Community weiterhin für Unsicherheit.
55 Kommentare AddedMitdiskutieren
Absolute Katastrophe und hindert mich daran das Spiel zu kaufen.
Ist mir aber eh noch zu teuer, habe ja das Original und mehr wie 20€ zahle ich für ein Remaster eh nicht.
Habs durch und sehr genossen.
Das Spiel ist leider ein schneller Cashgrab. Sie haben es absichtlich als Shadow Drop veröffentlicht, damit man nichts von den technischen Problemen weiß. Ansonsten hätten die Leute mit dem Kauf gewartet oder es gar nicht erst gekauft. Da hat Bethesda ja gute „Qualitätskontrolle“ betrieben.
Ein Remaster bei dem man sich eine ordentliche Syncro gespart hat und nach einem Jahr immer noch nicht rund läuft?
Das zeigt halt aktuell die Probleme bei Microsoft und was passiert wenn Spiele wegen „day one im Gamepass“ keinen Gewinn mehr einspielen können.