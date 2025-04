The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Medaillenspiegel: Erste Bewertungen der Fachpresse

Werft einen Blick auf die Bewertungen der Fachpresse zum Remaster des Rollenspiels The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Letzte Woche öffneten sich in Cyrodiil nach fast 20 Jahren wieder die Oblivion-Tore. Rollenspieler stürzten sich (erneut) auf The Elder Scrolls IV: Oblivion und sorgten für mehr als vier Millionen Spieler.

Die neue Version in der Unreal Engine 5 genießt zahlreiche Verbesserungen in fast allen Bereichen. So wurden Animationen überarbeitet, das Levelsystem modernisiert oder die Benutzeroberfläche verfeinert.

Weil The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ein Shadow-Drop war, gab es vorab keine Testberichte. Mittlerweile sind die ersten aber eingetroffen, wodurch es jetzt erste Bewertungen der Fachpresse im Medaillenspiegel gibt.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Medaillenspiegel

GamingBolt 9/10

CGMagazine 9/10

XboxEra 9/10

Everyeye.it 8,5/10

Multiplayer.it 8,5/10

GameSpot 8/10

Niche Gamer 8/10

WayTooManyGames 8/10

The Games Machine 7,5/10