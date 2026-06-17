The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Oblivion Remastered könnte auf Switch 2 erscheinen

Ein ESRB-Rating deutet auf eine mögliche Switch-2-Version von Oblivion Remastered hin.

Die mögliche Veröffentlichung von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered für Nintendo Switch 2 sorgt aktuell für neue Spekulationen. Grund dafür ist eine Einstufung der ESRB, in der eine Version für die kommende Nintendo-Konsole gelistet sein soll.

Der Hinweis stammt laut Bericht aus einem Datenfund, der von einem bekannten Leaker verbreitet wurde. Eine offizielle Bestätigung durch Bethesda oder Nintendo liegt derzeit nicht vor.

Sollte sich die Einstufung bestätigen, könnte dies auf eine kurzfristige Ankündigung oder einen baldigen Release hindeuten. Allerdings ist bei ESRB-Einträgen nicht automatisch von einem unmittelbar bevorstehenden Launch auszugehen.

Die Remastered-Version des Rollenspiels war bereits zuvor auf anderen Plattformen erschienen, jedoch nicht ohne Kritik. Spieler bemängelten unter anderem technische Probleme und Bugs, die auch nach dem Launch für Diskussionen sorgten.

Ob eine mögliche Switch-2-Version diese Probleme adressiert oder lediglich eine Portierung der bestehenden Version darstellt, ist bislang unklar. Ebenso offen bleibt, ob ein entsprechendes Update auch für bereits erschienene Plattformen veröffentlicht wird.

Ein offizielles Statement wird in den kommenden Wochen erwartet, sollte sich der ESRB-Eintrag als zutreffend erweisen.