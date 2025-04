The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Pferderüstungsset wieder kostenpflichtig

Denkt man an den Anfang der Mikrotransaktionen in Videospielen zurück, dann werden viele von euch das Pferderüstungsset in The Elder Scrolls IV: Oblivion nennen, dass man gegen Echtgeld zusätzlich kaufen konnte.

Wie sich das Ganze seit 2006 entwickelt hat, wissen wir heute alle.

Und auch im Jahr 2025 bleibt sich Bethesda Game Studios treu und bietet genau dieses Pferderüstungsset wieder kostenpflichtig an.

Ihr bekommt es entweder beim Kauf der Deluxe Edition und wenn ihr euch zur Standard Edition das Deluxe Edition Upgrade für 9,99 Euro kauft. Letzteres macht vorwiegend Sinn, wenn ihr Xbox Game Pass Abonnent seid und schon Zugriff auf das Spiel habt.

An dieser Stelle muss man allerdings auch erwähnen, dass in der Standard Edition die beiden Erweiterungen Shivering Isle und Knights of the Nine sowie weitere DLC-Inhalte schon inklusive sind.

Nun, wer von euch wird sich das Pferderüstungsset erneut kaufen?