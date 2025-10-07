The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Physische Deluxe Edition erscheint bald für Xbox & PlayStation

9 Autor: , in News / The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Image: Bethesda Softworks

Bereitet eure Regale vor – die Oblivion Remastered Physical Edition steht kurz vor dem Release!

Fans klassischer Rollenspiele dürfen sich freuen: Die Oblivion Remastered – Physical Edition steht kurz vor ihrer Veröffentlichung. Laut aktuellen Informationen erscheint die Deluxe Edition in Kürze für Xbox und PlayStation und bietet das überarbeitete Kult-RPG erstmals wieder in physischer Form.

Die physische Deluxe Edition von Oblivion Remastered enthält das komplette Basisspiel auf Disc sowie einen zusätzlichen Code, mit dem Spieler Zugriff auf die digitalen Story-Inhalte und die digitalen Deluxe-Boni erhalten.

Neben einer verbesserten Grafik und technischer Optimierung erwarten euch zahlreiche Komfortfunktionen, die das Spielerlebnis moderner gestalten, ohne den Charme des Originals zu verlieren.

Damit bietet die neue Edition nicht nur Sammlern einen echten Mehrwert, sondern auch allen, die das legendäre Abenteuer in Cyrodiil noch einmal in neuer Qualität erleben möchten. Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht derzeit noch aus, dürfte aber schon bald bekannt gegeben werden.

9 Kommentare Added

  2. Naji823 36205 XP Bobby Car Raser | 07.10.2025 - 07:59 Uhr

    Ist das Spiel dann auch wirklich auf der Disc oder nur das halbe Game und der Rest muss geladen werden?

    1
  4. Eddy 6060 XP Beginner Level 3 | 07.10.2025 - 08:29 Uhr

    Wird die Performance eigentlich immer noch schlechter, je länger man das Spiel spielt oder haben sie es mittlerweile behoben?

    0
  5. DrFreaK666 151700 XP God-at-Arms Bronze | 07.10.2025 - 08:54 Uhr

    Ich hab die Special-Version für die 360, wo noch eine Münze dabei war.
    Die Münze scheint man sich diesmal gespart zu haben

    0
  6. Vorthom 1380 XP Beginner Level 1 | 07.10.2025 - 08:57 Uhr

    Sofern auf der Disc die Spieldaten vorhanden sind, werde ich sie mir zulegen.

    0
  7. AnTwuan 26880 XP Nasenbohrer Level 3 | 07.10.2025 - 09:13 Uhr

    Mir hat die englische Synchronisation leider den Spielspaß genommen. Man hätte dem Spiel ruhig eine deutsche Synchronisation spendieren können.

    0

