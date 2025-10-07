The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Physische Deluxe Edition erscheint bald für Xbox & PlayStation

Bereitet eure Regale vor – die Oblivion Remastered Physical Edition steht kurz vor dem Release!

Fans klassischer Rollenspiele dürfen sich freuen: Die Oblivion Remastered – Physical Edition steht kurz vor ihrer Veröffentlichung. Laut aktuellen Informationen erscheint die Deluxe Edition in Kürze für Xbox und PlayStation und bietet das überarbeitete Kult-RPG erstmals wieder in physischer Form.

Die physische Deluxe Edition von Oblivion Remastered enthält das komplette Basisspiel auf Disc sowie einen zusätzlichen Code, mit dem Spieler Zugriff auf die digitalen Story-Inhalte und die digitalen Deluxe-Boni erhalten.

Neben einer verbesserten Grafik und technischer Optimierung erwarten euch zahlreiche Komfortfunktionen, die das Spielerlebnis moderner gestalten, ohne den Charme des Originals zu verlieren.

Damit bietet die neue Edition nicht nur Sammlern einen echten Mehrwert, sondern auch allen, die das legendäre Abenteuer in Cyrodiil noch einmal in neuer Qualität erleben möchten. Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht derzeit noch aus, dürfte aber schon bald bekannt gegeben werden.