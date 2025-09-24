The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Physische Version teilweise ohne Disc?

Neuen Gerüchten zufolge könnte eine physische Version zu The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered nicht in jeder Region eine Disc enthalten.

Schon seit einiger Zeit gibt es unbestätigte Gerüchte um eine mögliche physische PlayStation 5-Version des Bethesda-Rollenspiels The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Nun veröffentlichte ein Reddit-Nutzer eine E-Mail, die er vom Online-Händler PlayAsia bezüglich seiner Vorbestellung erhalten haben soll. Der E-Mail ist zu entnehmen, dass es sich bei der physischen Version um eine „Code in a Box”-Veröffentlichung handelt und somit keine Disc enthalten sein wird.

Da das Angebot auf PlayAsia ausschließlich die asiatische Version des Spiels umfasst, besteht für Spieler aus Europa weiterhin die Hoffnung auf eine physische Version mit Disc. Als offizielles Erscheinungsdatum nennt der Online-Händler den 17. Oktober.

Billbil-kun von Dealabs berichtet hingegen, dass zumindest die Deluxe Edition der physischen Veröffentlichung eine Disc enthalten wird. Zusatzinhalte sollen als Code beiliegen.

Als Veröffentlichungsdatum für Nordamerika und Europa nennt er den 13. Oktober. Mit 44,99 Euro soll der Preis zudem deutlich unter dem der Digital Deluxe Edition liegen, die mit 64,99 Euro zu Buche schlägt.

Der Status der physischen Version für Xbox Series X|S sei derzeit genauso unbekannt, wie ob diese eine Disc enthalten werde. Der Start der Vorbestellungen für Xbox Series X|S und Playstation 5 soll für den 29. September geplant sein.