The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Rollenspielklassiker erscheint im August für Nintendo Switch 2

Auch auf der Nintendo Switch 2 können Spieler schon bald nach Cyrodiil zurückkehren, denn The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered erscheint im August für Nintendos aktuelle Konsole.
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered erscheint am 11. August 2026 für Nintendo Switch 2.
Die Neuauflage des Rollenspielklassikers bietet die komplette Hauptgeschichte sowie eine umfassend überarbeitete Grafik und Verbesserungen beim Gameplay. Spieler erkunden erneut die offene Spielwelt von Cyrodiil, durchqueren die Ebenen des Reichs des Vergessens und stellen sich den Streitkräften von Mehrunes Dagon.
Auf der Nintendo Switch 2 werden außerdem die Hardware-Funktionen der Konsole genutzt. Dazu gehört unter anderem eine Bewegungssteuerung, die das Eintauchen in die Spielwelt zusätzlich unterstützen soll.
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Standard Edition beinhaltet:
- Digitales Hauptspiel
- Story-Erweiterungen „Shivering Isles“ und „Knights of the Nine“
- Zusätzliche Inhalte zum Herunterladen: Fighter’s Stronghold, Spell Tomes, Vile Lair, Mehrune’s Razor, The Thieves Den, Wizard’s Tower, Orrery und Horse Armor Pack
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Deluxe Edition (Physisch) beinhaltet:
- Physische Softwarekarte mit dem vollständigen Hauptspiel
- Story-Erweiterungen „Shivering Isles“ und „Knights of the Nine“
- Zusätzliche Inhalte zum Herunterladen: Fighter’s Stronghold, Spell Tomes, Vile Lair, Mehrune’s Razor, The Thieves Den, Wizard’s Tower, Orrery und Horse Armor Pack
- Einen Code, der Zugang zu einzigartigen digitalen Akatosh- und Mehrunes-Dagon-Rüstungen und -Waffen sowie Pferderüstungssets gewährt.
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Deluxe Edition (Digital) beinhaltet:
- Digitales Hauptspiel
- Story-Erweiterungen „Shivering Isles“ und „Knights of the Nine“
- Zusätzliche Inhalte zum Herunterladen: Fighter’s Stronghold, Spell Tomes, Vile Lair, Mehrune’s Razor, The Thieves Den, Wizard’s Tower, Orrery und Horse Armor Pack
- Einen Code, der Zugang zu einzigartigen digitalen Akatosh- und Mehrunes-Dagon-Rüstungen und -Waffen sowie Pferderüstungssets gewährt.
Wer das digitale Hauptspiel bereits besitzt, kann außerdem auf das Deluxe Edition Upgrade zurückgreifen. Dieses erweitert das Spiel um neue Quests sowie exklusive Akatosh- und Mehrunes-Dagon-Rüstungen und -Waffen. Zusätzlich sind neue Pferderüstungssets enthalten. Das Hauptspiel wird für das Upgrade vorausgesetzt.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Inclusive Bugs und ruckler?
Das dürfte kein Problem sein.
Ist es überhaupt schon für die anderen Konsolen richtig optimiert? Soviel ich weiß, lief es nur mit 30 FPS und einigen Grafik Bugs, zumindestens auf der S
Ich hab es nur anfänglich auf der series x gespielt hatte jetzt glaube keine Probleme aber war noch gar am Anfang 🤔
Mal sehen wie es auf der Switch läuft, super dass das Spiel auf der physischen Karte drauf ist.
Fande das auf Xbox schon nicht gut wie es lief
Hoffentlich gleichzeitig mit Performance-Patches für die anderen Systeme
Vielleicht hole ich es mir und spiel es mal mit Bewegungssteuerung. 🤣🤣🤣 da muss ich vorher alles in meiner nähe wegräumen.
Soll nicht so prickelnd gewesen sein, habe es auch abgebrochen, aber aus anderen Gründen
Ob man die Bugs der anderen Versionen noch toppen kann?
Das Spiel läuft ja bis heute nicht besonders gut auf den anderen Systemen.