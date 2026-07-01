The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Rollenspielklassiker erscheint im August für Nintendo Switch 2

Bethesda bringt im August The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered auf die Nintendo Switch 2.

Auch auf der Nintendo Switch 2 können Spieler schon bald nach Cyrodiil zurückkehren, denn The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered erscheint im August für Nintendos aktuelle Konsole.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered erscheint am 11. August 2026 für Nintendo Switch 2.

Die Neuauflage des Rollenspielklassikers bietet die komplette Hauptgeschichte sowie eine umfassend überarbeitete Grafik und Verbesserungen beim Gameplay. Spieler erkunden erneut die offene Spielwelt von Cyrodiil, durchqueren die Ebenen des Reichs des Vergessens und stellen sich den Streitkräften von Mehrunes Dagon.

Auf der Nintendo Switch 2 werden außerdem die Hardware-Funktionen der Konsole genutzt. Dazu gehört unter anderem eine Bewegungssteuerung, die das Eintauchen in die Spielwelt zusätzlich unterstützen soll.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Standard Edition beinhaltet:

Digitales Hauptspiel

Story-Erweiterungen „Shivering Isles“ und „Knights of the Nine“

Zusätzliche Inhalte zum Herunterladen: Fighter’s Stronghold, Spell Tomes, Vile Lair, Mehrune’s Razor, The Thieves Den, Wizard’s Tower, Orrery und Horse Armor Pack

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Deluxe Edition ( Physisch ) beinhaltet:

) beinhaltet: Physische Softwarekarte mit dem vollständigen Hauptspiel

Story-Erweiterungen „Shivering Isles“ und „Knights of the Nine“

Zusätzliche Inhalte zum Herunterladen: Fighter’s Stronghold, Spell Tomes, Vile Lair, Mehrune’s Razor, The Thieves Den, Wizard’s Tower, Orrery und Horse Armor Pack

Einen Code, der Zugang zu einzigartigen digitalen Akatosh- und Mehrunes-Dagon-Rüstungen und -Waffen sowie Pferderüstungssets gewährt.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Deluxe Edition (Digital) beinhaltet:

Digitales Hauptspiel

Story-Erweiterungen „Shivering Isles“ und „Knights of the Nine“

Zusätzliche Inhalte zum Herunterladen: Fighter’s Stronghold, Spell Tomes, Vile Lair, Mehrune’s Razor, The Thieves Den, Wizard’s Tower, Orrery und Horse Armor Pack

Einen Code, der Zugang zu einzigartigen digitalen Akatosh- und Mehrunes-Dagon-Rüstungen und -Waffen sowie Pferderüstungssets gewährt.

Wer das digitale Hauptspiel bereits besitzt, kann außerdem auf das Deluxe Edition Upgrade zurückgreifen. Dieses erweitert das Spiel um neue Quests sowie exklusive Akatosh- und Mehrunes-Dagon-Rüstungen und -Waffen. Zusätzlich sind neue Pferderüstungssets enthalten. Das Hauptspiel wird für das Upgrade vorausgesetzt.