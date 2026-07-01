The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Rollenspielklassiker erscheint im August für Nintendo Switch 2

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Image: Bethesda Softworks

Bethesda bringt im August The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered auf die Nintendo Switch 2.

Auch auf der Nintendo Switch 2 können Spieler schon bald nach Cyrodiil zurückkehren, denn The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered erscheint im August für Nintendos aktuelle Konsole.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered erscheint am 11. August 2026 für Nintendo Switch 2.

Die Neuauflage des Rollenspielklassikers bietet die komplette Hauptgeschichte sowie eine umfassend überarbeitete Grafik und Verbesserungen beim Gameplay. Spieler erkunden erneut die offene Spielwelt von Cyrodiil, durchqueren die Ebenen des Reichs des Vergessens und stellen sich den Streitkräften von Mehrunes Dagon.

Auf der Nintendo Switch 2 werden außerdem die Hardware-Funktionen der Konsole genutzt. Dazu gehört unter anderem eine Bewegungssteuerung, die das Eintauchen in die Spielwelt zusätzlich unterstützen soll.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Standard Edition beinhaltet:

  • Digitales Hauptspiel
  • Story-Erweiterungen „Shivering Isles“ und „Knights of the Nine“
  • Zusätzliche Inhalte zum Herunterladen: Fighter’s Stronghold, Spell Tomes, Vile Lair, Mehrune’s Razor, The Thieves Den, Wizard’s Tower, Orrery und Horse Armor Pack
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Deluxe Edition (Physisch) beinhaltet:
  • Physische Softwarekarte mit dem vollständigen Hauptspiel
  • Story-Erweiterungen „Shivering Isles“ und „Knights of the Nine“
  • Zusätzliche Inhalte zum Herunterladen: Fighter’s Stronghold, Spell Tomes, Vile Lair, Mehrune’s Razor, The Thieves Den, Wizard’s Tower, Orrery und Horse Armor Pack
  • Einen Code, der Zugang zu einzigartigen digitalen Akatosh- und Mehrunes-Dagon-Rüstungen und -Waffen sowie Pferderüstungssets gewährt.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Deluxe Edition (Digital) beinhaltet:

  • Digitales Hauptspiel
  • Story-Erweiterungen „Shivering Isles“ und „Knights of the Nine“
  • Zusätzliche Inhalte zum Herunterladen: Fighter’s Stronghold, Spell Tomes, Vile Lair, Mehrune’s Razor, The Thieves Den, Wizard’s Tower, Orrery und Horse Armor Pack
  • Einen Code, der Zugang zu einzigartigen digitalen Akatosh- und Mehrunes-Dagon-Rüstungen und -Waffen sowie Pferderüstungssets gewährt.

Wer das digitale Hauptspiel bereits besitzt, kann außerdem auf das Deluxe Edition Upgrade zurückgreifen. Dieses erweitert das Spiel um neue Quests sowie exklusive Akatosh- und Mehrunes-Dagon-Rüstungen und -Waffen. Zusätzlich sind neue Pferderüstungssets enthalten. Das Hauptspiel wird für das Upgrade vorausgesetzt.

Quelle
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10 Kommentare Added

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  2. GERxJOHNNY 100210 XP Profi User | 01.07.2026 - 17:49 Uhr

    Ist es überhaupt schon für die anderen Konsolen richtig optimiert? Soviel ich weiß, lief es nur mit 30 FPS und einigen Grafik Bugs, zumindestens auf der S

    2
    • Sturmi 19275 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 01.07.2026 - 18:48 Uhr
      Antwort auf GERxJOHNNY

      Ich hab es nur anfänglich auf der series x gespielt hatte jetzt glaube keine Probleme aber war noch gar am Anfang 🤔

      0
  3. Katanameister 482980 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 01.07.2026 - 17:53 Uhr

    Mal sehen wie es auf der Switch läuft, super dass das Spiel auf der physischen Karte drauf ist.

    0
  5. DrFreaK666 305160 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 01.07.2026 - 18:34 Uhr

    Hoffentlich gleichzeitig mit Performance-Patches für die anderen Systeme

    1
  6. goodman 666 8085 XP Beginner Level 4 | 01.07.2026 - 18:48 Uhr

    Vielleicht hole ich es mir und spiel es mal mit Bewegungssteuerung. 🤣🤣🤣 da muss ich vorher alles in meiner nähe wegräumen.

    0
  7. Nibelungen86 377515 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 01.07.2026 - 18:50 Uhr

    Soll nicht so prickelnd gewesen sein, habe es auch abgebrochen, aber aus anderen Gründen

    0
  8. Xbox117 56810 XP Nachwuchsadmin 7+ | 01.07.2026 - 19:10 Uhr

    Ob man die Bugs der anderen Versionen noch toppen kann?
    Das Spiel läuft ja bis heute nicht besonders gut auf den anderen Systemen.

    0

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