The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Überraschungs-Release feiert riesigen Erfolg auf PC

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered erreicht über 205.000 gleichzeitige Spieler auf Steam.

Am 22. April 2025 veröffentlichte Bethesda überraschend The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Die überarbeitete Version des Rollenspiel-Klassikers von 2006 wurde von Virtuos entwickelt und nutzt die Unreal Engine 5 für eine umfassende grafische Modernisierung. Bereits kurz nach dem Release verzeichnete das Spiel auf Steam über 120.000 gleichzeitige Spieler und erreichte am 26. April einen Höchststand von 205.499 gleichzeitigen Spielern.​

Trotz der Verfügbarkeit über den Xbox Game Pass entschieden sich viele Spieler für den Kauf der Steam-Version, was das Spiel an die Spitze der Verkaufscharts katapultierte. Insgesamt wurde Oblivion Remastered innerhalb weniger Tage von über 4 Millionen Spielern gespielt.​

Die Remastered-Version bietet zahlreiche Verbesserungen, darunter überarbeitete Animationen, ein modernes Levelsystem, eine verbesserte Benutzeroberfläche und neue Funktionen wie Sprinten. Alle ursprünglichen Erweiterungen, einschließlich Shivering Isles und Knights of the Nine, sind enthalten. Obwohl Mod-Unterstützung derzeit fehlt, wurde das Spiel von der Community positiv aufgenommen.​