The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Virtuos bestätigt Entlassung von 270 Mitarbeitern

Nachdem es zuletzt Berichte über kommende Entlassungen bei The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered-Entwickler Virtuos gegeben hatte, bestätigt das Unternehmen jetzt offiziell, dass man sich von 270 Mitarbeitern trennen wird.

Betroffen sind 70 Mitarbeiter aus Europa, wobei unter zehn davon Teil des in Frankreich ansässigen Entwicklerteams des Rollenspiel-Remasters sind. In Asien müssen aufgrund struktureller Veränderungen in der Branche insgesamt 200 Mitarbeiter gehen.

In einer offiziellen Mitteilung erklärt das Unternehmen die Gründe für die Entlassungen und gibt an, dass diese keinerlei Auswirkungen auf die laufenden Projekte haben werden. Zudem bedankt man sich bei den betroffenen Mitarbeitern und verspricht Hilfe beim Gestalten der weiteren Laufbahn:

„Virtuos entwickelt sich weiter, um den sich ändernden Anforderungen unserer Partner und der Branche gerecht zu werden. Da die Spieleentwicklung immer komplexer wird, richten wir unsere globale Präsenz und unsere Fähigkeiten neu aus, um unser Angebot im Bereich der hochwertigen Co-Entwicklung zu stärken, das von der kompletten Spieleentwicklung bis hin zu fortschrittlicher Kunst reicht und auch die Produktion kreativer Inhalte und Live-Services umfasst.“

„Diese Entwicklung beinhaltet eine Neuverteilung der Rollen in unseren Studios und Regionen. Etwa 7 % der weltweiten Belegschaft von Virtuos waren davon betroffen, vor allem in Teams, die aufgrund struktureller Veränderungen in der Branche mit geringerer Auslastung und geringerer Nachfrage konfrontiert sind. Dazu gehören etwa 200 Stellen in Asien und 70 Stellen in Europa, darunter weniger als 10 in Frankreich, wo das Kernteam, das an Oblivion Remastered arbeitet, ansässig ist.“

„Wir sind dankbar für die Beiträge der Betroffenen. Wir bieten Trennungspakete, Unterstützung beim Übergang innerhalb der beruflichen Laufbahn und Möglichkeiten zur Versetzung in unserem globalen Netzwerk, wo immer dies möglich ist. Der unmittelbare Fokus des Unternehmens liegt darauf, diesen Übergang mit Sorgfalt, Transparenz und Respekt zu bewältigen.“

„Virtuos bleibt all seinen Partnerschaften treu, einschließlich der laufenden Arbeit an angekündigten Titeln wie Oblivion Remastered, Cyberpunk 2077 und Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. Wir werden weiterhin in die globale Bereitstellung, technische Exzellenz und kreative Zusammenarbeit investieren, um sicherzustellen, dass Virtuos der Partner der Wahl für die weltweit führenden Spieleentwickler bleibt.“