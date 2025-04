The Elder Scrolls IV: Oblivion: Eintrag des Remasters auf Steam entdeckt

Auf Steam wurde ein Eintrag zu The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered mit knapp 121 GB entdeckt.

Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn diese Woche nicht das The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered erscheinen würde.

Auf Steam wurde jetzt ein Eintrag zum Rollenspiel-Remaster entdeckt. Laut dem X-Account von X0X_LEAK wird 120,94 GB Platz auf der Festplatte benötigt.

Zum Vergleich: Die The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition Deluxe wird mit 4,6 GB angegeben.

Ob der Eintrag tatsächlich zutrifft, wird sich noch zeigen müssen.

Rollenspielfans warten gespannt darauf, ob der Osterhase heute noch ein dickes Ei im Microsoft Store hinterlässt.