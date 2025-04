The Elder Scrolls IV: Oblivion: Remake droppt nächste Woche – Gerücht

Der Shadow-Drop von The Elder Scrolls IV: Oblivion soll nächste Woche erfolgen.

Heute setzen wir unsere schon fast wöchentliche Rubrik zum Remake von The Elder Scrolls IV fort, welches angeblich zu jedem Augenblick als Shadow-Drop veröffentlicht werden kann.

In seinem Podcast sprach Journalist Jeff Grubb kürzlich über das Rollenspiel. Laut seinen Informationen wird es in der Woche des 21. Aprils, also der letzten Woche des Monats veröffentlicht.

Wie andere Insider zuvor konnte aber auch Grubb kein genaues Datum nennen.

Was glaubt ihr: Wird das bislang unangekündigte The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake tatsächlich noch erscheinen oder ist es nur ein sich in die Länge ziehender Aprilscherz?