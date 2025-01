The Elder Scrolls IV: Oblivion: Remake-Enthüllung beim Summer Game Fest möglich

Das Remake des Rollenspiels The Elder Scrolls IV: Oblivion könnte seine Enthüllung beim Summer Game Fest feiern.

Der angebliche Release des Remakes von The Elder Scrolls IV: Oblivion erfolgt womöglich beim diesjährigen Summer Game Fest.

Xbox hat sich zum Remake des Rollenspiels The Elder Scrolls IV: Oblivion bisher nicht offiziell geäußert. Auf der Xbox Developer Direct letzte Woche hofften Fans zwar etwas davon sehen zu können, doch Microsoft scheint sich die Enthüllung für einen anderen Zeitpunkt aufzuheben.

Inoffiziellen Angaben zufolge, die von Tom Warren (The Verge) stammen, soll das The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake im späten Frühling oder im frühen Sommer veröffentlicht werden. So habe man es ihm zumindest zugetragen.

Im Sommer würde das Summer Game Fest einen möglichen Rahmen bieten, bei dem die Zuschauerzahlen besonders groß sein dürften, um auf neue Version für aktuelle Plattformen aufmerksam zu machen.

Laut einem ehemaligen Mitglied des für das Remake verantwortlichen Entwicklerteams bei Virtous, können Spieler diverse Gameplay-Verbesserungen erwarten.