The Elder Scrolls IV: Oblivion: Remake erscheint diese Woche – Gerücht

Laut dem Insider „Detective Seeds“ wird das The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake schon diese Woche veröffentlicht. Genauer gesagt soll The Elder Scrolls IV: Oblivion am 3. April veröffentlicht werden.

Laut den Quellen des Insiders könnte Microsoft also das Remake schon am Donnerstag veröffentlichen. Er fügte aber auch hinzu, dass The Elder Scrolls IV: Oblivion auch die Option hat, am 10. April veröffentlicht zu werden.