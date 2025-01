The Elder Scrolls IV: Oblivion: Remake erscheint im Juni – Gerücht

Ein weiteres Gerücht aus dem Hause „NateTheHate“, der als Leaker und Insider bekannt ist, macht derzeit im Netz die Runde. Dabei heißt es, dass The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake schon im Juni 2025 veröffentlicht werden könnte.

Auch diese Informationen sind nur Gerüchte. Es gibt weder eine Bestätigung noch offizielle Quellen. Mit ein bisschen Glück könnte Bethesda aber das Remake von The Elder Scrolls IV: Oblivion beim Developer Direct Showcase im Januar vorstellen.

Was meint ihr? Was ist dran an den ewigen The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake-Gerüchten?