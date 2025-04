The Elder Scrolls IV: Oblivion: Remaster erscheint Montag, inklusive Game Pass – Gerücht

Das Remaster von The Elder Scrolls IV: Oblivion soll am Montag erscheine, inklusive dem Xbox Game Pass.

Rollenspielfans sind schon ganz heiß auf das Remaster von The Elder Scrolls IV: Oblivion, nachdem die Existenz durch geleakte Bilder bestätigt wurde.

Zuletzt war von einem Release in der nächsten Woche die Rede. Möglicherweise wird The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster schon am Montag veröffentlicht.- Das behauptet zumindest der Xbox-Support.

Ein Spieler fragte den Xbox-Support via X und bekam die Antwort, dass es am 21. April erscheint und an diesem Tag auch im Xbox Game Pass landen wird.

Ober der Support da tatsächlich mehr weiß und den Release-Termin von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered verraten hat?