The Elder Scrolls IV: Oblivion: Remaster wird Dienstag offiziell enthüllt

Bethesda Softworks hat den Dienstag festgelegt, um The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered zu enthüllen.

Heute können Fans noch einmal ruhig schlafen, denn die Enthüllung von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered wurde offiziell mit einem Datum versehen.

Der Publisher postete den Hinweis via Social-Media. Zwar nennt man nicht das Spiel, aber die Grafik verrät das offensichtliche: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered wird am Dienstag um 17:00 Uhr enthüllt.

Ob es dann morgen auch direkt einen Shadow-Drop geben wird, das müssen wir abwarten.