The Elder Scrolls IV: Oblivion: Shadow Drop des Remakes im April – Gerücht

Ein Remake von The Elder Scrolls IV: Oblivion in Unreal Engine 5 ist für Fans der Rollenspielreihe ein Traum. Offiziell muss dieser Traum erst noch angekündigt werden, doch Gerüchte warten bekanntlich nicht darauf.

In den letzten Tagen und Wochen hatten auch wir darüber berichtet, dass ein Oblivion-Remake in diesem Jahr angekündigt und auch veröffentlicht werden soll.

Zuletzt behauptete Leaker NateTheHate2, es könnte noch vor Juni erscheinen. Ihm fehlten aber noch genauere Informationen.

Diese scheint er jetzt erhalten zu haben.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake soll nicht nur im April angekündigt, sondern auch in diesem Monat veröffentlicht werden. Sogar ein Shadow Drop wäre laut Leaker möglich. In dem Fall würde das Spiel am Tag seiner Ankündigung auch gleich erscheinen.