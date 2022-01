The Elder Scrolls IV: Oblivion: Speedrunner beendet Spiel in 2 Minuten und 33 Sekunden

Ein Speedrunner hat The Elder Scrolls IV: Oblivion in 2 Minuten und 33 Sekunden beendet und damit einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Der Spieler „Karsto“ hat mit einem Speedrun The Elder Scrolls IV: Oblivion aus dem Jahr 2006 einen neuen Weltrekord aufgestellt, indem er das Open-World-Rollenspiel in 2 Minuten und 33 Sekunden beendet hat. Erst vor einigen Tagen hatte der Speedrunner „Dezmone“ das Spiel in 2 Minuten und 34 Sekunden abgeschlossen. Beide Videos zu den Speedruns könnt ihr euch unten ansehen.

Speedrun von „Karsto“:

Speedrun von „Dezmone“: