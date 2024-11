The Elder Scrolls: Legends: Server werden im Januar abgeschaltet

Das kostenlose Sammelkartenspiel The Elder Scrolls: Legends wird Anfang nächsten Jahres abgeschaltet.

Publisher Bethesda Software veröffentlichte das Free-to-Play-Spiel im Jahr 2019 für PC, Steam, Mac und Mobilgeräte. Eine Umsetzung für Konsolen war geplant, aber bereits im ersten Jahr stellte man die Arbeiten an Inhalten und damit auch an weiteren Plattformen ein.

Über eine Ingame-Mitteilung wurden Spieler über die Abschaltung der Server am 30. Januar 2025 informiert.

Bis zur Abschaltung werden alle Gegenstände im Shop für 1 Gold angeboten. Das Spiel selbst wurde bereits aus den Stores entfernt.

Hier die Ingame-Nachricht via rockpapershotgun.com:

„Die Elder Scrolls: Legends-Server werden am 30. Januar 2025 dauerhaft abgeschaltet. Von jetzt an bis zum 30. Januar 2025 werden alle Gegenstände im Shop und die Teilnahme an Ingame-Events für je 1 Gold erhältlich sein, damit ihr alle Inhalte von Legends genießen könnt. An diesem Datum werden die Server abgeschaltet und das Spiel wird nicht mehr zugänglich sein. Wir danken euch fürs Spielen und hoffen, dass ihr eure Zeit in Legends genossen habt.“