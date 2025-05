The Elder Scrolls Online: 10 Jahre ESO: Sir Cadwell und John Cleese im Fokus

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Ein Blick hinter die Kulissen des zerlumpten Ritters in The Elder Scrolls Online.

Zum 10-jährigen Jubiläum von The Elder Scrolls Online bietet das Special „Creating The Character – Sir Cadwell ft. John Cleese“ einen besonderen Einblick in die Entstehung eines der beliebtesten Charaktere des Spiels.

Ihr begleitet die Entwickler und Kreativköpfe auf eine Reise hinter die Kulissen und erfahrt, wie der exzentrische, aber liebenswerte Sir Cadwell zum Leben erweckt wurde – nicht zuletzt durch die markante Stimme von John Cleese.

In dieser Hommage an einen der skurrilsten Helden des Spiels erlebt ihr, wie der zerlumpte Ritter seinen Weg aus Coldharbour in die Herzen der Spieler gefunden hat.

Dabei wird nicht nur seine Entwicklung als Figur beleuchtet, sondern auch der kreative Prozess, der ihn über die Jahre hinweg zu einem echten Fanliebling gemacht hat – mit viel Humor, Mut und einer guten Portion britischem Charme.