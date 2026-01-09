The Elder Scrolls Online: 45‑Minuten‑Reveal-Video kündigt neue Ära 2026 an

The Elder Scrolls Online hat sein rund 45 Minuten langes Reveal‑Video veröffentlicht und damit offiziell den Ausblick auf das Jahr 2026 eingeläutet.

Gleich zu Beginn macht die Präsentation deutlich, dass das MMO vor einer umfassenden Weiterentwicklung steht, die Inhalte, Systeme und langfristige Strukturen betreffen soll. Das Leadership‑ und Community‑Team führt durch die Seasons Announce und stellt die Neuerungen vor, die das Spiel im kommenden Jahr prägen werden.

Im Fokus des Videos stehen frische Inhalte, überarbeitete Mechaniken und Verbesserungen, die direkt auf das Spielerlebnis zugeschnitten sind.

Die Entwickler zeigen, wie The Elder Scrolls Online in die nächste Phase übergeht und welche Features über 2026 hinaus geplant sind. Die Präsentation dient als zentraler Überblick über alle kommenden Anpassungen und gibt einen klaren Eindruck davon, wie sich das Spiel weiterentwickeln wird.