The Elder Scrolls Online: 5 Dinge die ihr in High Isle erleben solltet

Bethesda stellt euch die neue Gefährtin Funke vor, berichtet von der Liga der Standhaften und 5 Dinge, die ihr in High Isle erleben solltet.

Bethesda meldet sich zurück und stellt euch noch einmal die The Elder Scrolls Online (TESO) Neuigkeiten der Woche vor. Den Anfang macht die neue Gefährtin Funke, nachdem bereits Isobel Veloise vorgestellt wurde.

Bethesda verkündet: „Nachdem wir neulich erst die neue Begleiterin Isobel Veloise vorgestellt haben, folgt nun die zweite neue Gefährtin in High Isle: Funke. Ihr angeborenes Talent für die Magie ist nicht zu leugnen und ihr übermäßiger Enthusiasmus ist ansteckend. Sollten Sie Funke als neue Gefährtin aufnehmen, könnte sie ein wenig Chaos in Ihr alltägliches Abenteuer bringen. Sie finden Funke auf Hochinsel in der Nähe von Tor Draioch, gleich nördlich von Gonfalon.“

Erfahrt jetzt mehr über Isobel Veloise und Funke.

Weiter geht es mit der Liga der Standhaften. Wie immer gibt es auch in High Isle wieder jede Menge Lesestoff für alle, die mehr über die Lore dieser Welt erfahren möchten. Eine der Geschichten, die ihr entdecken könnt, ist die Liga der Standhaften.

Dieses Buch und viele weitere vergleichbare Geschichten könnt ihr auf dem Systren-Archipel finden, wenn ihr Hochinsel und Amenos erkundet. Ihr werdet dabei auch die Gelegenheit haben, mit der Liga der Standhaften direkt zu arbeiten. Freut euch schon darauf, im Kapitel High Isle tiefer in die Hintergründe und die Kultur des bretonischen Volks einzutauchen? Weitere Informationen könnt ihr hier nachlesen.

Zum Schluss führt Bethesda noch fünf Punkte auf, die ihr in TESO erlebt haben solltet.

5 Dinge, die ihr in High Isle erleben solltet

Es gibt im bevorstehenden Kapitel High Isle so viel zu sehen und zu erleben. Hier sind fünf Dinge, die ihr unbedingt erleben solltet:

Arbeitet gemeinsam mit euren Mitspielern, um Vulkanschlote zu schließen, um diese Gefahr zu bannen und die Schönheit des Systren-Archipels zu bewahren.

Waget euch nach Walfall und befreit die Gefangenen aus dem Walfall-Gewölbe, in dem Menschen zum Spaß gejagt werden.

Macht Jagd auf den Anführer in der offenen Welt: Glemys Wildhor. Aber versucht es lieber nicht allein, sondern sucht Verbündete.

Plündert die Geisterhafenbucht – einen der beiden neuen offenen Verliese in High Isle.

Gönnt euch eine Verschnaufpause und entdeckt die vielen Sehenswürdigkeiten, die Flora und Fauna des Systren-Archipels. Besonders die heimischen Ornaugs sind definitiv einen Blick Wert.

Welche Dinge solltet man eurer Meinung nach noch alles in The Elder Scrolls Online unbedingt erleben? Aber Vorsicht, niemals spoilern!