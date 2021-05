The Elder Scrolls Online: Alle Details zum Next-Gen-Update für Xbox Series X und PlayStation 5

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online wird einen Qualitäts- und Leistungsmodus in den Grafikeinstellungen bieten, sobald das Next-Gen-Update am 08. Juni erhältlich sein wird. Im Qualitätsmodus läuft das Spiel in 4K mit 30FPS. Der Leistungsmodus bietet hingegen 60FPS. Alle Details findet ihr weiter unten.

Bethesda verkündet: „Mit Console Enhanced haben wir bereits eine optimierte Konsolenversion angekündigt und nun haben wir ein paar neue Details für Sie. Diese verbesserte Konsolenfassung wurde gezielt für Xbox Series X|S und PlayStation 5 optimiert und bringt gewaltige Verbesserungen bei Reflexionen, Texturen, Sichtweite, Schatten, Tiefenunschärfe und mehr, wobei Sie sich aber frei zwischen dem Qualitäts- und Leistungsmodus entscheiden können. Mit diesen beiden Optionen können Sie vorgeben, ob Ihnen die Bildrate oder die Darstellungsqualität wichtiger ist. Natürlich kann man jederzeit über die Einstellungen zwischen beiden Modi hin und her wechseln.“

Hier die exakten Details zu den einzelnen The Elder Scrolls Online Grafik-Einstellungen:

The Elder Scrolls Online Qualitätsmodus

Xbox Series X & PlayStation 5

Native 4K-Auflösung

30 FPS

Schatten auf „Extrem“

Texturen auf „Hoch“

Erhöhte Sichtweite

Umgebungsverdeckung mit LSAO und SSGI

Antialiasing mit TAA

Planarreflexionen auf „Mittel“

Tiefenunschärfe mit rundem Bokeh

Xbox Series S

Native 1440p-Auflösung

30 FPS

Schatten auf „Extrem“

Texturen auf „Hoch“

Erhöhte Sichtweite

Umgebungsverdeckung mit LSAO und SSGI

Antialiasing mit TAA

Planarreflexionen auf „Mittel“

Tiefenunschärfe mit rundem Bokeh

The Elder Scrolls Online Leistungsmodus

Xbox Series X & PlayStation 5

Native 1440p-Auflösung

60 FPS

Schatten auf „Extrem“

Texturen auf „Hoch“

Erhöhte Sichtweite

Umgebungsverdeckung mit LSAO und SSGI

Antialiasing mit TAA

Planarreflexionen auf „Mittel“

Tiefenunschärfe mit rundem Bokeh

Xbox Series S