The Elder Scrolls Online: Ascending Tide und Update 33 für Xbox und PlayStation erhältlich

Ab sofort ist The Elder Scrolls Online: Ascending Tide, der erste DLC zum jahresumfassenden Abenteuer Vermächtnis der Bretonen, auch für alle Spielr auf Xbox und PlayStation-Konsolen erhältlich.

Zwei neue PvE-Verliese eröffnen das neue Jahr: Der Gram des Schiffbauers und Der Korallenhorst. Ascending Tide ist der perfekte Einstieg für die aufregenden Ereignisse, die im diesjährigen Kapitel High Isle enthalten sein werden.

Spieler können sich auf eine Rückkehr mehrerer Helden aus vorherigen Abenteuern in ESO freuen. Der neue DLC beginnt mit einer Kühnen Rettung für Jakarn vom mysteriösen Orden der Emporstrebenden. Spieler tun sich mit Kapitän Kaleen für einen heroischen Einfall in den Korallenhorst zusammen, aber sie müssen sich vor dunklen Mächten in Acht nehmen, die das bretonische Volk bedrohen.

Der Korallenhorst ist ein wunderschöner und dennoch verräterischer Ort und damit ein perfekter Ausblick auf die 2022 erscheinenden Inhalte.

Außerdem können sich Spieler in eine verlassene, spukende Werft begeben: den Gram des Schiffbauers. Angeblich befinden sich die Überreste der größten Flotte in Tamriels Geschichte, der Flotte aller Flaggen, in und um diese Ruinen, in denen nun allerlei untoter Widersacher ihr Unwesen treiben.

Im neuesten DLC warten zahlreiche neue und aufregende Herausforderungen, Geheimnisse und Beute auf Spieler, die es zu erleben gilt.

Die Spielerweiterung Ascending Tide kann über den Kronen-Shop im Spiel erwerben werden. Alternativ ist der Zugang mit einem Abonnement von ESO Plus automatisch möglich.

Gameplay-Trailer zu The Elder Scrolls Online: Ascending Tide: