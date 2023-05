Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Bethesda präsentiert den neuen The Elder Scrolls Online: Necrom – Venture into the Unknown-Trailer.

Kehrt in The Elder Scrolls Online zurück nach Morrowind und entdeckt die Geheimnisse und Gefahren der Telvanni-Halbinsel und der Apokryphen in The Elder Scrolls Online: Necrom.

Übt unerklärliche arkane Kräfte aus, während ihr zwei völlig neue rätselhafte Gebiete erforscht, eine daedrische Verschwörung untersucht und aufdeckt und im Namen von Hermaeus Mora kämpft, um die Realität selbst zu bewahren.

Schaut euch hier den neuen „The Elder Scrolls Online: Necrom – Venture into the Unknown“-Trailer an: