The Elder Scrolls Online: Bessere Grafik für Startgebiete und mehr in Update 45

Mit Update 45 erhält The Elder Scrolls Online eine bessere Grafik in den Startgebieten.

In einer Vorschau zu Update 45: Fallen Banner kündigt ZeniMax Online Studios eine Überarbeitung der Startgebiete im Rollenspiel an.

Um auf dem Niveau des Detailreichtums der aktuellen Erweiterungen zu sein, werden die Gebiete Betnikh, Stros M‘Kai, Ödfels, Bal Foyen und Khenarthis Rast visuell verschönert.

Der Entwickler schreibt dazu:

„Dabei wurden in diesen Gebieten der Übergang zwischen Bereichen, die Materialien und die Beleuchtung sowie die Atmosphäre verbessert. Es wurden Schilder und Banner aufgestellt, um Dienste (beispielsweise Handwerk- oder Bank-Standorte) besser hervorzuheben und die Lichtsetzung macht wichtige Pfade und andere Einzelbereiche klarer erkennbar.“

„Durch das Hinzufügen von Vegetation und Dekor sollten sich bestimmte Gegenden nun weniger karg, sondern belebter anfühlen. Geht doch mal los und schaut es euch selbst an!“

Doch nicht nur visuelle Anpassungen werden vorgenommen. Neben einer Verbesserung des Erlebnisses zu Spielbeginn erhalten Reittiere zu Beginn eine Erhöhung des Lauftempos. Weiterhin wurden Championspunkte für das Handwerk überarbeitet und die Sichtbarkeit der Werte für Mundussteinsegen erhöht.

Update 45: Fallen Banners wird am 10. März für PC/Max und am 25. März für Xbox und PlayStation erscheinen.

Lest mehr über das nächste Update für The Elder Scrolls Online in der Vorschau auf der offiziellen Seite.