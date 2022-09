The Elder Scrolls Online: Bethesda veröffentlicht Entwicklereinblicke

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Entwicklereinblicke, so entstehen Einrichtungsgegenstände und vieles mehr in The Elder Scrolls Online.

Bethesda hat neue Einblicke in The Elder Scrolls Online veröffentlicht. Entdeckt in diesem neuen Entwicklereinblick mit Mitgliedern des ESO Systems Teams, was nötig ist, um die Dinge zu entwickeln, die sich Spieler in ihr Heim stellen können.

Dazu melden sich Senior Systems Designer Cullen Lee und Systems Designer Katrina Trotta zu Wort, um mit euch darüber zu sprechen, wie das Team vorgeht, wenn es neue Einrichtungsgegenstände zum beliebten Heimsystem von ESO hinzufügt. Hier könnt ihr alles nachlesen.

Die DLC-Spielerweiterung The Elder Scrolls Online: Lost Depths mit den beiden neuen Verliesen Erdwurzel-Enklave und Kentertiefen und Update 35 für das Hauptspiel sind seit dieser Woche nun auch für Xbox- und PlayStation-Konsolen erhältlich. Zuvor sind beide bereits PC/Mac und Stadia erschienen.

Am 14. Oktober erscheint die The Elder Scrolls Online: Premium Collection für PC, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4 & 5. Diese enthält neben dem Hauptspiel alle bisher erschienenen Kapitel inkl. High Isle und zusätzlich noch einen Monat ESO Plus – das volle Paket ESO für alle, die jetzt richtig in ESO einsteigen wollen. Ihr könnt die Premium Collection jetzt schon vorbestellen für PC, Xbox und PlayStation bei allen teilnehmenden Handelspartnern.