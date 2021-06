The Elder Scrolls Online: Blackwood ab heute für Xbox und PlayStation erhältlich

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online Blackwood ist ab heute für Xbox One und PlayStation 4 erhältlich, nachdem es bereits für PC veröffentlicht wurde.

Endlich ist es so weit: Blackwood, das neue große Kapitel für The Elder Scrolls Online erscheint heute für Xbox One und PlayStation 4, nachdem es bereits am 1. Juni für PC, Mac und Stadia erschienen ist.

Durch die Abwärtskompatibilität ist Blackwood auch auf Xbox Series X/S und PlayStation 5 spielbar. Das kostenlose Update Console Enhanced mit vielen Verbesserungen, die die technischen Möglichkeiten der neuen Konsolen besser nutzen, folgt eine Woche später am 15. Juni.

Blackwood ist Teil des ganzjährigen Abenteuers Tore von Oblivion, welches mit dem Verlies-DLC Flames of Ambition seinen Anfang genommen hat. Die Patch-Notes gibt es hier.

Das große Kapitel für The Elder Scrolls Online im Jahr 2021, Blackwood, setzt das Abenteuer Tore von Oblivion fort und bietet euch über 30 Stunden neuer Geschichten, während ihr eine vielschichtige Region Tamriels erkundet, in der die Kultur der Argonier auf den Ehrgeiz der Kaiserlichen trifft.

Dieses Kapitel umfasst neue Abenteuer und Besonderheiten für euch, darunter: