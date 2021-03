The Elder Scrolls Online: Blackwood Kapitelvorschau und Next-Gen-Optimierung

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Seid am Mittwoch, den 31. März, ab 21 Uhr MESZ unter Twitch.tv/Bethesda_DE mit dabei, wenn die Entwickler im Rahmen der Kapitelvorschau zu Blackwood einen frühen Einblick in das Gameplay und die Besonderheiten des kommenden Kapitels gewähren und entdeckt dabei, welche Abenteuer euch erwarten, wenn das ganzjährige Abenteuer Tore von Oblivion weiter geht.

Zusammen mit neuen Informationen direkt vom Entwicklerteam erfahrt ihr auch etwas mehr zum kommenden Update für Spieler auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S!

Es gibt Grund zum Feiern: The Elder Scrolls Online: Greymoor ist nominiert für den Deutschen Computerspielpreis 2021 in der Kategorie BESTES INTERNATIONALES MULTIPLAYER-SPIEL wie Anfang dieser Woche bekannt gegeben wurde. Damit tritt das jüngste Kapitel des erfolgreichen Online-Rollenspiels von ZeniMax Online Studios gegen die Mitnominierten in den heiß umkämpften internationalen Kategorien an. Ob Greymoor gewinnt, könnt ihr am 13. April live miterleben. Weitere Infos findet ihr hier.

ESO wird 7! Und noch mehr feiern können alle ESO-Spieler gemeinsam, denn der 7. Geburtstag von The Elder Scrolls Online nähert sich mit großen Schritten. Das Spieljubiläum beginnt am Donnerstag, den 1. April, um 16 Uhr MESZ und läuft bis Dienstag, den 13. April, um 16 Uhr MESZ. Während der Feierlichkeiten könnt ihr doppelte Erfahrung erhalten und neue und zurückkehrende Eventbelohnungen verdienen. Und es gibt Kuchen! Alle weiteren Details gibt es hier.