The Elder Scrolls Online: Collection kann vorbestellt werden

The Elder Scrolls Online Collection: Blackwood ist die ultimative Elder Scrolls-Erfahrung und beinhaltet das Grundspiel, das „Blackwood“-Kapitel sowie alle vorherigen Kapitel und exklusive Sammelgegenstände. Die Sammlung ist ab dem 8. Juni 2021 verfügbar und Vorbesteller erhalten zusätzliche Boni wie Reittiere und mehr.

The Elder Scrolls Online Collection: Blackwood mit 20 Prozent Rabatt vorbestellen

The Elder Scrolls Online Collection: Blackwood CE mit 20 Prozent Rabatt vorbestellen

Kauft jetzt vorab, um euer Abenteuer direkt im Grundspiel oder den vorherigen Kapiteln zu beginnen. Erhaltet sofort Zugriff auf einen Nagahaut-Welwaverwüster als Reittier, sowie zusätzliche Bonusinhalte der Collector’s Edition zur Veröffentlichung:

Schlachtfeld-Nachtmahrsenche als Reittier

Juwelenbefiederte Sepnatter als Begleiter

Temperamentvolles Zauberbuch als Andenken

Monturstil des Totenländer-Gladiators

Waffen anerbieten als Aktion

Alle Vorabkauf-Bonusinhalte aus der Collection

ULTIMATIVE FREIHEIT

Erstellt euren ultimativen Rollenspiel-Charakter, spielt allein oder besteht Abenteuer mit Freunden und bestimmt euer Schicksal in einer stetig wachsenden Welt. Ohne Stufenbeschränkungen könnt ihr in einer wirklich offenen Welt jederzeit überall hingehen. In The Elder Scrolls Online habt ihr die Wahl.

WÄHLT EUER ABENTEUER

Mithilfe des neuen Tutoriums beginnt ihr euer Abenteuer, wo ihr möchtet: Entkommt im Grundspiel aus Kalthafen, bekämpft im „Elsweyr“-Kapitel Drachen oder macht euch bereit, euch in dem neuesten Kapitel „Blackwood“, dem Fürsten der Zerstörung, Mehrunes Dagon, zu stellen. Neue Spieler haben Zugriff auf alle Inhalte, und ihr könnt nach Lust und Laune eure Abenteuer wechseln.

ENTHÄLT DAS NEUESTE KAPITEL: BLACKWOOD

Im Rahmen des Abenteuers „Tore von Oblivion“ muss in „Blackwood“ ein Abkommen mit dem Fürsten der Zerstörung eingelöst werden. Erkundet kaiserliche Städte und trübe Sümpfe, deckt Mehrunes Dagons finstere Intrigen auf und zieht dank des Gefährtensystems nie mehr allein los.