The Elder Scrolls Online: Cross‑Play offiziell in Arbeit

The Elder Scrolls Online steht vor einem spürbaren Umbruch, nachdem ZeniMax Online Studios eine breite Übersicht kommender Neuerungen vorgestellt hat. Das langjährige MMO soll vollständig auf ein saisonales Modell umgestellt werden. Wir hatten heute Morgen darüber berichtet.
In einer Q&A‑Runde mit Mitgliedern des Studios wurde seitens Executive Producer Susan Kath bestätigt, dass an einer Cross‑Play-Funktion gearbeitet wird. Ein eigenes Team kümmert sich demzufolge um die Umsetzung.
Trotz der hohen Nachfrage gibt es aber weder ein Datum noch ein Zeitfenster für die Einführung. Die Entwicklung gestaltet sich komplex, da das Spiel ursprünglich nicht für plattformübergreifende Systeme ausgelegt wurde.
Das Online‑Rollenspiel startete 2014 auf dem PC, gefolgt von Konsolenfassungen im Jahr 2015. Durch diese getrennte Entwicklung entstanden über die Jahre eigenständige Communities und Gilden auf Xbox, PlayStation und PC/Mac.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Drücke die Daumen, dass sie das hinkriegen.
Die sollen TES Online, offline machen und TES6 einstampfen! Das wäre dann eh das bessere TES, weil wir dann endlich auch offline ganz Tamriel durchstreifen können.😃
Das geschieht ja sehr zeitnah 😀
Crossplay ist ein unverzichtbares Feature für ein Multiplayer Spiel
Das ist dringend notwendig. Zumindest auf den Konsolen. Keine Ahnung wie es aufm PC aussieht. Aber auf da Konsole wartet man ewig bis man einen Trupp für die veteran verliese bekommt. Vor 17uhr braucht man es gar nicht versuchen.
Dachte, es ist schon lange Crossplay 🙈