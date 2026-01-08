The Elder Scrolls Online: Cross‑Play offiziell in Arbeit

ZeniMax arbeitet offiziell an einer Cross-Play-Funktion für sein MMO The Elder Scrolls Online.

The Elder Scrolls Online steht vor einem spürbaren Umbruch, nachdem ZeniMax Online Studios eine breite Übersicht kommender Neuerungen vorgestellt hat. Das langjährige MMO soll vollständig auf ein saisonales Modell umgestellt werden. Wir hatten heute Morgen darüber berichtet.

In einer Q&A‑Runde mit Mitgliedern des Studios wurde seitens Executive Producer Susan Kath bestätigt, dass an einer Cross‑Play-Funktion gearbeitet wird. Ein eigenes Team kümmert sich demzufolge um die Umsetzung.

Trotz der hohen Nachfrage gibt es aber weder ein Datum noch ein Zeitfenster für die Einführung. Die Entwicklung gestaltet sich komplex, da das Spiel ursprünglich nicht für plattformübergreifende Systeme ausgelegt wurde.

Das Online‑Rollenspiel startete 2014 auf dem PC, gefolgt von Konsolenfassungen im Jahr 2015. Durch diese getrennte Entwicklung entstanden über die Jahre eigenständige Communities und Gilden auf Xbox, PlayStation und PC/Mac.