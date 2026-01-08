The Elder Scrolls Online: Cross‑Play offiziell in Arbeit

6 Autor: , in News / The Elder Scrolls Online
Übersicht
Image: Bethesda Softworks

ZeniMax arbeitet offiziell an einer Cross-Play-Funktion für sein MMO The Elder Scrolls Online.

The Elder Scrolls Online steht vor einem spürbaren Umbruch, nachdem ZeniMax Online Studios eine breite Übersicht kommender Neuerungen vorgestellt hat. Das langjährige MMO soll vollständig auf ein saisonales Modell umgestellt werden. Wir hatten heute Morgen darüber berichtet.

In einer Q&A‑Runde mit Mitgliedern des Studios wurde seitens Executive Producer Susan Kath bestätigt, dass an einer Cross‑Play-Funktion gearbeitet wird. Ein eigenes Team kümmert sich demzufolge um die Umsetzung.

Trotz der hohen Nachfrage gibt es aber weder ein Datum noch ein Zeitfenster für die Einführung. Die Entwicklung gestaltet sich komplex, da das Spiel ursprünglich nicht für plattformübergreifende Systeme ausgelegt wurde.

Das Online‑Rollenspiel startete 2014 auf dem PC, gefolgt von Konsolenfassungen im Jahr 2015. Durch diese getrennte Entwicklung entstanden über die Jahre eigenständige Communities und Gilden auf Xbox, PlayStation und PC/Mac.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu The Elder Scrolls Online

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Saphira 4285 XP Beginner Level 2 | 08.01.2026 - 14:38 Uhr

    Die sollen TES Online, offline machen und TES6 einstampfen! Das wäre dann eh das bessere TES, weil wir dann endlich auch offline ganz Tamriel durchstreifen können.😃

    0
  5. Alarith 21510 XP Nasenbohrer Level 1 | 08.01.2026 - 16:40 Uhr

    Das ist dringend notwendig. Zumindest auf den Konsolen. Keine Ahnung wie es aufm PC aussieht. Aber auf da Konsole wartet man ewig bis man einen Trupp für die veteran verliese bekommt. Vor 17uhr braucht man es gar nicht versuchen.

    0

Hinterlasse eine Antwort