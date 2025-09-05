The Elder Scrolls Online: Das Verliespaket jetzt auch auf Konsolen

Das Verliespaket „The Elder Scrolls Online: Feast of Shadows“ und Update 47 sind jetzt auch auf Konsolen verfügbar!

Das Verliespaket The Elder Scrolls Online: Feast of Shadows und das kostenlose Update 47 als Aktualisierung des Grundspiels sind jetzt für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 verfügbar und Teil von ESOs 2025 Content Pass.

Die Veröffentlichung auf Konsolen folgt auf das Erscheinen der Updates für PC und Mac am 18. August. Ab heute können Abenteuerlustige auf Konsolen die zwei neuen Verliese für vier Spieler: Schwarzstein-Gießerei und Naj-Caldeesh bekämpfen. Das Video zum Update ist hier zu finden.

Feast of Shadows knüpft thematisch an die Geschichte aus Saisons des Wurmkults an (die Fortsetzung des ursprünglichen Erzählstrangs des Spiels) und enthält zwei neue PvE-Verliese Schwarzstein-Gießerei und Naj-Caldeesh.

Beide Verliese bieten neue und einzigartige Geschichten, epische Anführer und Spielbelohnungen. Spieler:innen können sich den Nekromanten stellen und die Seelenraubenden-Manufakturen zerstören und sich auf das serverweite Event „Die sich windende Mauer“ vorbereiten, das noch dieses Jahr stattfinden wird.

Das Verliespaket Feast of Shadows ist in der ESO Plus Mitgliedschaft enthalten und ist Teil des 2025 Content Pass sowie der 2025 Premium Edition.

Zusammen mit Feast of Shadows erscheint Update 47 als kostenlose Aktualisierung des Grundspiels, in dem der Herzenswunsch nach schwimmenden Reittieren endlich erhört wurde.

Jetzt können Spieler auch im kühlen Nass die Zügel in der Hand behalten. Diese Aktualisierung des Grundspiels erfreut außerdem mit stapelbaren Fundberichten, die damit nicht länger das Inventar von Spieler überfüllen sowie weiteren Verbesserungen und Erleichterungen, wie die Option, Questdialoge erneut abzuspielen, Verbesserungen am Kompass und mehr. Weitere Details zu Update 47 gibt es hier. Die vollständigen Patchnotizen zu Feast of Shadows und Update 47 sind im offiziellen Forum einsehbar.