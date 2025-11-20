The Elder Scrolls Online: Der Kampf gegen den Wurmkult geht weiter

The Elder Scrolls Online eröffnet mit Seasons of the Worm Cult Part 2 ein neues Xbox Abenteuer in Eastern Solstice!

Mit Seasons of the Worm Cult Part 2 setzt The Elder Scrolls Online seine epische Erzählung fort und führt euch direkt in den entscheidenden Angriff auf den Wurmkult.

Nachdem die Writhing Wall gefallen ist, rückt die Stirk Fellowship nach Osten vor, wo ihr in Eastern Solstice auf eine vom Einfluss Coldharbours verzerrte Region trefft.

Diese neue Zone präsentiert sich als düsteres Gebiet voller Verderbnis, mystischer Geheimnisse und intensiver Kämpfe, die das typische MMO Gameplay von The Elder Scrolls Online auf Xbox Series X und Xbox Series S weiter vertiefen.

Sobald das Writhing Wall Event auf eurem Server abgeschlossen wurde, öffnet sich der Zugang zu Eastern Solstice und ermöglicht euch den nächsten Schritt in dieser fortlaufenden Geschichte.

Seasons of the Worm Cult Part 2 ist ab sofort auf PC, Mac sowie auf allen Xbox und PlayStation Konsolen verfügbar und bietet eine Mischung aus Story-Fortschritt, neuen Herausforderungen und erweiterten Erkundungsmöglichkeiten, die besonders für Spieler interessant sind, die im Xbox Ökosystem nach frischem MMORPG Content, spannenden Quests und atmosphärischem Worldbuilding suchen.