The Elder Scrolls Online: Details zu Necrom Schatten über Morrowind

Das Team der ZeniMax Online Studios hat das neue ESO-Abenteuer für 2023 angekündigt: Schatten über Morrowind. Die Handlung dieses Jahres führt Spielerinnen und Spieler zurück nach Morrowind und erlaubt es ihnen, Orte zu erkunden, die seit 1994 nicht mehr in The Elder Scrolls zu sehen waren.

Das Abenteuer Schatten über Morrowind erzählt eine packende Geschichte über mehrere Veröffentlichungen, angefangen beim Verlies-DLC Scribes of Fate im März. Die Handlung wird dann mit dem Kapitel Necrom im Juni fortgesetzt. Was für alle am spannendsten ist: Das Team enthüllte eine neue spielbare Klasse. Der Arkanist erscheint zusammen mit dem Kapitel Necrom im Juni.

Scribes of Fate erscheint am 13. März 2023 für PC/Mac sowie am 28. März 2023 für Xbox und PlayStation. The Elder Scrolls Online: Necrom erscheint am 5. Juni 2023 für PC/Mac sowie am 20. Juni 2023 für Xbox und PlayStation.

Verlies-DLC: The Elder Scrolls Online Scribes of Fate

Den Auftakt zu Schatten über Morrowind macht der Verlies-DLC Scribes of Fate, der im März erscheint und zwei neue PvE-Verliese für vier Spieler umfasst. Spieler werden es mit den verderbten Akolythen der Schriftgelehrten von Mora in der Halle der Schriftmeister aufnehmen oder temporale Magie in Bal Sunnar aufhalten müssen.

Scribes of Fate wird am 13. März 2023 für PC/Mac sowie am 28. März 2023 auf Xbox und PlayStation veröffentlicht.

Kapitel: The Elder Scrolls Online: Necrom

Auf den DLC Scribes of Fate folgt im Juni das Kapitel The Elder Scrolls Online: Necrom. In Necrom gibt es 30 Stunden komplett neuer Geschichten, die Spieler in zwei außergewöhnliche neue Gebiete im östlichen Morrowind entführen – die Telvanni-Halbinsel und Apocrypha -, wo diese auch zwei neue Gefährten für sich gewinnen können: den rothwardonischen Arkanisten Azandar al-Cybiades und den argonischen Hüter Gerissen-wie-die-Nacht.

Jeder Gefährte besitzt erneut seine ganz eigene Persönlichkeit, freischaltbare Fähigkeiten und zu erzählende Geschichten (einschließlich zugehöriger Quests).

Neben den neuen Gebieten umfasst Necrom auch eine der am meisten gewünschten Features für ESO: eine neue spielbare Klasse – den Arkanisten. Der Arkanist ist ESOs siebte und neueste Klasse, die mächtige neue Fähigkeiten und Mechaniken besitzt, die auf die Macht eines daedrischen Fürsten und dessen Ebene im Reich des Vergessens zurückgreifen. Weitere Einzelheiten rund um die neue Klasse finden sich im Blogbeitrag.

The Elder Scrolls Online: Necrom erscheint am 5. Juni 2023 für PC/Mac sowie am 20. Juni 2023für Xbox und PlayStation.

Kostenlose ESO Plus-Probe

Zudem können ab sofort bis zum 31. Januar 2023 alle ESO-Spieler mit der kostenlosen Probe von ESO Plus in diesem Zeitraum Zugriff auf alle Vorteile einer ESO Plus-Mitgliedschaft erhalten.

Das beinhaltet:

Vollständiger Zugriff auf alle DLC-Spielerweiterungen – neue Gebiete, Quests, Verliese und mehr

Ein Handwerksbeutel für unbegrenzten Lagerplatz für alle Ihre Handwerksmaterialien

Doppelter Platz im Bankfach für alle Charaktere auf Ihrem Konto

10 % zusätzliche Erfahrung, erhaltenes Gold, gesammelte Handwerksinspiration und kürzere Analysezeiten

Doppelte Anzahl an platzierbaren Einrichtungs- und Sammlungsgegenständen in Heimen

Exklusive Möglichkeit, Kostüme zu färben

Doppelter Lagerplatz für Transmutationskristalle

Kauft Necrom vorab und erhaltet für einen begrenzten Zeitraum zusätzliche Belohnungen bei Veröffentlichung und außerdem sofortigen Zugriff auf das Sporenross aus Sadrith Mora als Reittier und ein passendes Pony als Begleiter (nur bis zum 4. April 2023 verfügbar). Hier finden Sie alle Details.

Das Abenteuer Schatten über Morrowind beginnt mit dem Verlies-DLC Scribes of Fate im März und setzt sich mit dem folgenden Kapitel Necrom im Juni fort, wenn auch der Arkanist als neue Klasse erscheint.