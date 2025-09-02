The Elder Scrolls Online: Die Roadmap im September

Das Rollenspiel The Elder Scrolls Online hat im September all das hier für seine Spieler zu bieten.

Was im September in The Elder Scrolls Online auf dem Plan steht, darüber informiert eine Roadmap kurz und bündig.

Für Spieler auf Konsolen steht am Mittwoch zunächst die Veröffentlichung von Feast of Shadow sowie Update 47 an.

Eine Vorschau auf das vierte Quartal sowie auf Update 48 gibt es diesen Monat ebenfalls. Wann es genau gezeigt wird, steht noch aus, allerdings wird Update 48 am 15. September auf PC und Mac auf den Testservern eintreffen.

Vom 18. bis 30. September steht das Event „Feierlichkeiten der Unerschrockenen“ an, gefolgt von der neuen PvP-Kampagne „Vergeltung“, die vom 22. bis 29. gastiert.