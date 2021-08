The Elder Scrolls Online: Eine Gitarre und Ausblicke auf die Zukunft von ESO

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Die QuakeCon 2021 ist in vollen Gange und Matt Firor und Rich Lambert haben sich zusammengesetzt, um über The Elder Scrolls Online zu diskutieren. Dabei sprechen sie unter anderem über ihre eigenen Erfahrungen mit dem MMO und was ihr in Zukunft von dem Spiel erwarten könnt:

Matt Firor und Rich Lambert luden Fans von The Elder Scrolls Online ein, etwas über die neuesten Ergänzungen, grafischen Verbesserungen und kommenden Updates des Spiels zu sprechen. Außerdem wurde ein neuer Trailer zu Waking Flame präsentiert und neuen Spielern die zahlreichen Möglichkeiten, wie man das preisgekrönte Rollenspiel erleben kann, gezeigt.

Der Staub der Ereignisse aus The Elder Scrolls Online: Blackwood hat sich gelegt, und dennoch gehen Mehrunes Dagons Ränke weiter. Der DLC The Elder Scrolls Online: Waking Flame setzt die Handlung fort, umfasst zwei neue Verliese und erscheint am 23. August für PC/Mac und Stadia bzw. am 8. September für Konsolen.

Zudem hat Bethesda eine ganz besondere Kooperation bekannt gegeben frei nach dem Motto: ESO goes Heavy Metal – genauer gesagt arbeitet die Entwickler zusammen mit der Heavy-Metal-Band Trivium, die im Herbst ein brandneues von ESO inspiriertes Musikvideo veröffentlichen werden. Außerdem gibt es eine ganz besondere, von Mehrunes Dagon inspirierte Gitarre zu gewinnen. Alle weiteren Informationen zur Kooperation und zum Gewinnspiel gibt es hier.