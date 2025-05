The Elder Scrolls Online: Entwickler äußern sich zu möglicher Crossplay-Funktion

Während heutzutage immer mehr Spiele auf eine vollumfängliche Crossplay-Funktion setzen, können Spieler des 2007 veröffentlichte The Elder Scrolls Online weiterhin nur innerhalb desselben Ökosystems konsolenübergreifend miteinander spielen.

Dass man gewillt ist, am aktuellen Status etwas zu ändern und auch das Spielen zwischen Xbox, PlayStation und PC zu ermöglichen, verdeutlichen jetzt Game Director Rich Lambert und Studio Director Matt Firor im Gespräch mit Kinda Funny Games.

Man sei sich darüber bewusst, wie wichtig den Fans eine Crossplay-Funktion ist. Die Umsetzung sei allerdings ziemlich aufwendig und gestalte sich „wirklich schwer“. Dank Microsofts „Alles ist eine Xbox“-Ansatz sei es aber immerhin einfacher geworden, die nötigen Vereinbarungen zu treffen:

„Wir arbeiten an einigen grundlegenden technischen Änderungen, die es möglich machen würden“, so Firor. „Wir wissen, wie wichtig das ist. Noch einmal: Wir haben 2007 mit der Arbeit an diesem Spiel begonnen, [und wir] haben nicht einmal an zwei Plattformen gedacht, geschweige denn an sechs oder was auch immer wir jetzt unterstützen.“

„Das ist etwas, von dem wir wussten, dass wir es wirklich machen wollen. Wir arbeiten an der zugrundeliegenden Technologie und wir werden sehen, ob wir es umsetzen können.“