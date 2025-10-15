The Elder Scrolls Online: Epische Schlacht um die Writhing Wall startet jetzt

Das neueste Event in The Elder Scrolls Online sorgt für Aufsehen: Die Battle for the Writhing Wall hat begonnen und lädt alle Spieler dazu ein, sich in einem massiven, serverübergreifenden Krieg gegen den gefürchteten Worm Cult zu vereinen.

Dieses weltverändernde Ereignis spielt eine zentrale Rolle in der fortlaufenden Geschichte von Tamriel und ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zum kommenden Eastern Solstice-Gebiet, das im Rahmen des 2025 Content Pass freigeschaltet wird.

Während des Events kämpfen Spieler in drei Phasen, um den Fortschritt ihres Servers zu sichern. Wer erfolgreich an der Battle for the Writhing Wall teilnimmt, erhält Zugang zu exklusiven Belohnungen wie einem neuen Mount, einem seltenen Begleiter, einzigartigen Rüstungsstilen und weiteren kosmetischen Items.

Das Event bleibt aktiv, solange die Writhing Wall existiert, und jeder Beitrag zählt für das endgültige Schicksal der Region.

Über die offizielle Seite elderscrollsonline.com/writhingwall können Spieler jederzeit den Fortschritt ihres Servers verfolgen und erfahren, wie sie persönlich am Kampf teilnehmen können. Dieses Event unterstreicht erneut, wie The Elder Scrolls Online durch dynamische Server-Mechaniken und kollektive Community-Aktionen einzigartige MMO-Erlebnisse schafft.