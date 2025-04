The Elder Scrolls Online: ESO Direct und Prolog zu Update 46

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Vom 4. April bis 22. April feiert ESO sein 10. Jubiläum mit zahlreichen Belohnungen, Abenteuern sowie einem umfangreichen Spielevent.

Am 10. April findet zudem das erste ESO Direct ab 21:00 Uhr auf twitch.tv/bethesda_de statt, in dem alle wichtigen Neuerungen und Updates in der Welt von The Elder Scrolls Online geteilt werden. Für alle Zuschauer gibt es als Belohnung einen flauschigen Begleiter als Twitch-Drop, einschalten lohnt sich also.

Weitere wichtige Daten:

Ab dem 10. April: Prolog-Quest für Update 46

11. April: Kinda Funny Games Podcast-Premiere

15. April: Deutsche Recap-Show zum ESO Direct auf twitch.tv/bethesda_de

25. bis 29. April: Schlachtfeld-Wochenende