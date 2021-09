The Elder Scrolls Online: ESO Live mit Infos auf Update 32 und Blick auf Deadlands

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Am Freitag gibt es auf Twitch eine neue Episode ESO Live mit einem Ausblick auf Update 32 von The Elder Scrolls Online und Deadlands.

Am Freitag, dem 17. September um 22:00 Uhr deutscher Zeit startet auf Twitch.tv/Bethesda ESO Live mit einem ersten Blick auf einige der neuen Features, die mit Update 32 für das Basisspiel von The Elder Scrolls Online kommen. Zudem wird die neue Zone Deadlands gezeigt, in der die einjährige Gates of Oblivion-Saga abgeschlossen wird.

Die Community Manager Jess Folsom und Gina Bruno werden zusammen mit Zone Lead Tom Murphy eine Vorschau auf einige der Gebiete geben, die in der neuen DLC-Zone Deadlands enthalten sind. Anschließend werden Gameplay Lead Rob Garrett und Creative Director Rich Lambert die kommenden Neuerungen im Update 32 für das Basisspiel vorstellen.

Sollten das noch nicht genügend Gründe für euch sein, einzuschalten, sei gesagt, dass ihr während des Streams die Chance habt, Preise von Alienware zu gewinnen:

1 Alienware 510k keyboard (Dark Side of the Moon)

1 Alienware 510h headset (Dark Side of the Moon)

1 Alienware 610m mouse (Dark Side of the Moon)

1 Alienware backpack

2 Alienware XL mouse pads

1 Alienware snapback hat

2 Alienware keychains

Vergesst also nicht euren Account zu verlinken, bevor die Show am Freitag, dem 17. September um 22:00 Uhr deutscher Zeit auf Twitch.tv/Bethesda startet.