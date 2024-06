The Elder Scrolls Online: ESO Plus für kurze Zeit kostenlos

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

ESO Plus, das Abonnement für The Elder Scrolls Online, ist ab sofort bis 19. Juni für alle kostenlos!

Zur Feier des 10. Jubiläums von The Elder Scrolls Online haben ZeniMax Online Studios einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der die wunderbare Community des Spiels zeigt sowie die vielen Arten, auf die alte und neue Fans in ESO Spaß haben können.

Der Trailer kündigte außerdem an, dass ESO Plus, das Abonnement für The Elder Scrolls Online, ab sofort bis 19. Juni für alle kostenlos sein wird.

Diese Probezeit für ESO Plus umfasst alle bisherigen Kapitel (ausgenommen Gold Road auf allen Plattformen und Necrom auf Konsolen) sowie den Zugang zu allen bisherigen DLC-Inhalten, die seit dem Launch von ESO im Jahr 2014 hinzugefügt wurden.

Den Trailer von heute gibt es hier zu sehen:

Vor kurzem wurde Gold Road, das neueste Kapitel von The Elder Scrolls Online, auf PC veröffentlicht.

Dieses Kapitel bietet 30 Stunden neue Hauptquest-Inhalte in der neuen Region Westauen, führt das neue Schriftlehre-System ein und beendet die 2023 mit Schatten über Morrowind begonnene Saga mit der Geschichte von Ithelia, dem Vergessenen Prinzen.

The Elder Scrolls Online: Gold Road ist jetzt auf PC und Mac erhältlich und kommt am 18. Juni auf Xbox- und PlayStation-Konsolen.