The Elder Scrolls Online: ESO stellt alles auf den Kopf – neue Inhalte künftig komplett kostenlos

The Elder Scrolls Online startet mit Season 0 in eine neue Ära, denn sämtliche kommenden Inhalte und Features werden künftig kostenlos für alle bereitgestellt, die das Spiel besitzen oder über Xbox Game Pass bzw. PlayStation Plus spielen.

Damit werden neue Zonen, frische Geschichten und zusätzliche Systeme direkt als Base‑Game‑Updates integriert, ohne dass ihr Erweiterungen oder Add‑ons kaufen müsst. Die Umstellung markiert einen der größten strukturellen Schritte in der Geschichte des MMORPGs und verändert die Content‑Pipeline grundlegend.

Parallel dazu arbeitet das Team an einem umfassenden Combat Refresh, der noch in diesem Jahr umgesetzt wird. Den Anfang machen Anpassungen für den Drachenritter sowie für Zweihand‑Waffen, die im März aufgespielt werden sollen. Eine Vorschau dieser Änderungen steht bereits am Montag auf dem PTS bereit, sodass ihr die neuen Mechaniken frühzeitig testen könnt. Die Kombination aus kostenfreien Inhaltsupdates und überarbeitetem Kampfsystem setzt den Ton für ein Jahr, das ESO spürbar weiterentwickelt.