The Elder Scrolls Online: ESO stellt alles auf den Kopf – neue Inhalte künftig komplett kostenlos

The Elder Scrolls Online startet mit Season 0 in eine neue Ära, denn sämtliche kommenden Inhalte und Features werden künftig kostenlos für alle bereitgestellt, die das Spiel besitzen oder über Xbox Game Pass bzw. PlayStation Plus spielen.
Damit werden neue Zonen, frische Geschichten und zusätzliche Systeme direkt als Base‑Game‑Updates integriert, ohne dass ihr Erweiterungen oder Add‑ons kaufen müsst. Die Umstellung markiert einen der größten strukturellen Schritte in der Geschichte des MMORPGs und verändert die Content‑Pipeline grundlegend.
Parallel dazu arbeitet das Team an einem umfassenden Combat Refresh, der noch in diesem Jahr umgesetzt wird. Den Anfang machen Anpassungen für den Drachenritter sowie für Zweihand‑Waffen, die im März aufgespielt werden sollen. Eine Vorschau dieser Änderungen steht bereits am Montag auf dem PTS bereit, sodass ihr die neuen Mechaniken frühzeitig testen könnt. Die Kombination aus kostenfreien Inhaltsupdates und überarbeitetem Kampfsystem setzt den Ton für ein Jahr, das ESO spürbar weiterentwickelt.
Hm, weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Die werden doch bestimmt hingehen und dann andere Wege Geld zu verdienen einfügen… plötzlich kann man Rucksackplätze nicht mehr mit Gold aus dem Spiel kaufen sondern muss dafür echtes Geld ausgeben oder was weiß ich…
Klar. Battle Pass und andere Sachen zb.
Aber das man jetzt bald so viel mehr (Story)Inhalt als GP oder PS+ Mitglied bekommt ist schon wirklich geil.
Fehlt nur noch endlich Crossplay
Mir fehlt CrossProgression. Hab mehrere hundert Stunden damit auf der Xbox verbracht, bin jetzt aber mehr auf dem PC unterwegs und würde gern meinen Char dort spielen und nicht wieder neu anfangen. Gleiches gilt für Fallout76
Stimmt. Das fehlt auch noch.
ESO ist ja nicht mal auf Xbox on PC verfügbar. Das finde ich auch komisch.
Und auf den PC Servern ist echt viel mehr los.
Fehlen ist sonne Sache.
Die haben ja damals die Inhalte für Konsole gewissermaßen geklont und damit das ganze 2gleisig fahren lassen.
Das Ganze also zusammenzuführen könnte etwas schwierig werden.
Ich war zwar eher ein Fan der bisherigen DLC mit einem großen Gebiet usw. Kann den Schritt aber durchaus nachvollziehen.
Habe ungefähr seit Gold Road pausiert, werde es mir aber mal wieder anschauen. Ich hoffe ja immer noch auf CrossPlay zwischen Konsolen und PC. Würde es gerne auf der Xbox zocken aber auf den PC Servern ist halt um einiges mehr los. Mal schauen was die Zukunft bringt.
Finde ich super, man scheint vom Ende New Worlds profitieren zu wollen und bekommt wahrscheinlich starken Druck von den anderen MMORPG wie „Wow – Guild Wars 2 – Final Fantasy 14 – Herr der Ringe ec“.
Ich liebe die Elder Scrolls Spiele sehr aber mit einem Online Ableger konnte ich bisher absolut nichts anfangen. Wobei ich das hier schon gerne mal testen würde, alleine um Morrowind nochmal in schön zu sehen
Kann ich nur empfehlen. Grade der Morrowind DLC hat mir viel Spaß gemacht und hatte ein gutes Nostalgiefeeling
kann man das auch relativ normal spielen ohne den ganzen Onlinekramm? also einfach nur Storymäßig? stehe absolut nicht auf irgendwelches Grinden und so, will einfach nur eine schöne Story und Atmosphäre haben 🙂
Gute Frage. Mir gehts da nämlich wie dir: So sehr es mich schon länger reizt, habe Respekt vor der Größe und kann mich zeitlich nicht auf Raid-Pflichten oder so einlassen. Müsste also auch gut als Solo-Spieler absolvierbar sein
Ich spiele das Spiel zwar seit zwei Jahren nicht mehr, aber früher war es ohne Probleme möglich die Story allein zu spielen. Ein paar Weltenbosse oder Raids sind allein zwar nicht möglich, aber das hat mich nie gestört. Ich bin glaub ich Level 350 und das allein ohne Gruppen
Ich zocke in erster Linie auch nur die Mainquest und das geht super. Hast natürlich immer irgendwo welche rumwuseln, weil MMORPG.
Story ist auch mit wirklich sehr guten deutschen Synchronsprechern besetzt.
Also ausprobieren kann man es alle Male 🙂
Dann vielen Dank schomal für die Infos 🙂 werde es mal antesten 🙂
Eigentlich ja.
Das Spiel ist ja schon länger so aufgebaut das es sich deinem Level anpasst.
Bedeutet also eigentlich das du mit jedem Level überall hin kannst, wenn du denn eben dort hin kommen kannst.
Area-Bosse etc ausgenommen.
Du Kannst also im Grunde das Spielen was du willst und eben eins nach dem anderen Abklappern.
Gibt nur 2 Probleme dabei.
1. Die Erweiterungen bauen auf den Hauptspiel oder Erweiterungen auf. Bedeutet also das du Sachen vorgesetzt bekommst welche eben im früherem Spielverlauf erlebt wurden. Beginnst du also in der richtigen Reihenfolge ist alles relativ kein Problem.
2. Dungeons. Die sind zwar nur Erweiterungen der Area Storyline in der Regel, aber da macht sich dieses System dann leider negativ bemerkbar weil du deinen normalen Level hast und (Diablo-Sprache) einen Paragonlevel. Manche der Dungeons sind dann einfach viel zu schwer und bei ein paar ganz wenigen findest du keine Teammates die das durchziehen. Sind aber nur wirklich sehr wenige und der Schwierigkeitsgrad ist hier maßgebender.
Der große Nachteil ist natürlich das Preise für Ausrüstungen viel zu hoch für neue Spieler sind. Du kannst zwar alles was du Craften kannst selbst erlernen, was aber Zeitbasiert ist und dazu noch Lootglück erfordert und Mats und da haperts dann ab einen Gewissen Level dran.
Aber generell ist ESO so mit das MMO welches Hauptsächlich auf Story geht und nicht auf Endgame an sich.
hmm, das schreckt mich leider schon etwas ab. Werde es wohl irgendwann testen aber greife dann doch lieber zu den klassischen Spielen 🙂
Du bauchst einfach nur massig Zeit, das ist alles. weil viel zu viel Content.
Wenn du die 3 Hauptgebiete aus dem allerersten Spiel mal durch hast bist du eh schon Maxlevel wahrscheinlich.
Ja kannst story alles alleine machen. Da musst du nicht mit anderen zusammen spielen.
Vor allem die hochelfen gebiete sehen optisch top aus.
Kann man das einem reinen Single Player Spieler empfehlen? Ich hab die „regulären“ Elder Scrolls Spiele alle sehr gerne gespielt. Nur MMORPG war halt bisher nie meins, weshalb ich auch dem Spiel keine Chance gegeben habe… 🤨
Ja. Musst dich zwar ziemlich reinfuxen aber funktioniert Problemlos.
Nur gibt es halt massig an Content.
Sehr löblich von Microsoft und für die Spieler natürlich eine tolle Sache.
Hoffentlich wird dadurch nicht das Spielerlebnis in Mitleidenschaft gezogen durch mehr Mikrotransaktionen.
Das ist doch eine feine Sache, solange es keinen Haken gibt
Lockt mich trozdem nicht
Hmm dafür Unmengen an Mikrotransaktionen?