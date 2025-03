The Elder Scrolls Online: Fallen Banners bald für Xbox & PlayStation verfügbar

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Das Verliespaket The Elder Scrolls Online: Fallen Banners und das kostenlose Update 45 als Aktualisierung des Grundspiels sind jetzt für PC/Mac verfügbar.

Ab sofort können sich die Spieler in zwei neue Verliese für vier Spieler, die Schanze der Abgeschiedenen und Lep Seclusa, wagen. Fallen Banners und Update 45 erscheinen am 26. März auf Konsolen.

Den Auftakt bei ESO macht 2025 Fallen Banners, das zwei neue PvE-Verliese parat hält, die mit eigenständigen Erzählsträngen, Charakteren, Herausforderungen, einzigartigen Anführerkämpfen und Geheimnissen aufwarten.

Während sie sich an der Seite von drei weiteren Gruppenmitgliedern ihren Weg durch die neuen Inhalte freikämpfen, werden sich die Spieler einzigartige Belohnungen verdienen können, die von Gegenstandssets, über Sammlungsstücke, bis hin zu Errungenschaften reichen.

Für den Zugriff auf die Inhalte aus Fallen Banners ist eine ESO Plus-Mitgliedschaft notwendig. Im Laufe des Jahres wird es jedoch weitere Möglichkeiten geben, um auf diese Inhalte zugreifen zu können.

Zusammen mit Fallen Banners erscheint Update 45, eine kostenlose Aktualisierung des Grundspiels, die allen Spielern von ESO eine Reihe Fehlerbehebungen, Ergänzungen und Verbesserungen für die Kernerlebnisse des Spiels bietet.

Als Teil dieses Patches wurden mehrere Startgebiete visuell überarbeitet, sodass sie nun zu den viel detailreicheren Regionen im Rest von ESO passen.

Diese Aktualisierung des Grundspiels hat außerdem zahlreiche Erleichterungen und Verbesserungen im Gepäck, unter anderem schnelleres Reittiertempo zu Beginn, überarbeitete Geschick-Championsterne, die nicht mehr ausgerüstet werden müssen, und höhere Sichtbarkeit von Mundussteinsegen. Über das Jahr hinweg wird es noch mehr Aktualisierungen geben. Hier stehen alle Details zu Update 45.

Außerdem diesen Monat neu bei ESO ist die PvP-Testkampagne „Champions Cyrodiils“, die vom 24. bis zum 31. März läuft. Während dieses Tests können die Spieler zwischen sieben vorgegebenen Klassen wählen, für die bestimmte Fähigkeiten, Attribute und Gegenstände vorausgewählt sind.

Champions Cyrodiils ist Teil unserer Bemühungen, die Leistung und Stabilität von ESOs PvP-Erfahrung in der offenen Welt zu verbessern, weshalb Rückmeldungen von Spielern im Rahmen dieses Tests ausschlaggebend dafür sein werden, wie die Zukunft des PvP in Cyrodiil aussehen wird. In der neuesten Fragerunde mit dem Entwicklungsteam erfährt man mehr über diesen Test.

Diesen Monat stehen von 12. bis 21. März zudem die Gildenfeierlichkeiten zum 10. Jubiläum von ESO an. In deren Rahmen wird ein Gildengipfel veranstaltet, bei dem Köpfe der Community mit Mitgliedern des Entwicklungsteams von ESO über Feedback diskutieren und parallel für alle Spielbelohnungen winken.

Weitere Informationen dazu stehen im Blog. Für den April kann man sich dann darauf freuen, mehr über unsere Zukunftspläne zu erfahren, denn am 10.4. steht die ESO Direct an, zu dem bald mehr verraten wird.