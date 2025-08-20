The Elder Scrolls Online: Feast of Shadows für Konsolen erscheint im September

Das Verliespaket „The Elder Scrolls Online: Feast of Shadows“ und Update 47 sind auf PC und Mac verfügbar!

Update 47 sowie das Verliespaket The Elder Scrolls Online: Feast of Shadows sind ab sofort als kostenlose Aktualisierung des Grundspiels für PC und Mac verfügbar.

Das Update ist dazu Teil des 2025 Content Pass von ESO. Ab heute können Abenteuerlustige die neuen Verliese Schwarzstein-Gießerei und Naj-Caldeesh für vier Spieler bezwingen.

Feast of Shadows knüpft thematisch an die Geschichte aus Saisons des Wurmkults an (die Fortsetzung des ursprünglichen Erzählstrangs des Spiels) und enthält zwei neue PvE-Verliese, die Schwarzstein-Gießerei und Naj-Caldeesh. Beide Verliese bieten neue und einzigartige Geschichten, epische Anführer und Spielbelohnungen.

Spieler können sich den Nekromanten stellen und die Seelenraubenden-Manufakturen zerstören und sich auf das serverweite Event „Die sich windende Mauer“ vorbereiten, das dieses Jahr noch stattfinden wird.

Feast of Shadows bringt mit Update 47 die kostenlose Aktualisierung des Grundspiels, die schwimmenden Reittiere ins Spiel bringt.

Jetzt können Spieler auch im kühlen Nass die Zügel in der Hand behalten. Diese Aktualisierung des Grundspiels bringt außerdem stapelbare Fundberichte, die das Inventar der Spieler nicht mehr auffüllen sowie weitere Verbesserungen und Erleichterungen. Dazu gehört die Möglichkeit, Questdialoge erneut abzuspielen, Verbesserungen am Kompass und mehr. Weitere Details zu Update 47 gibt es hier.

Feast of Shadows und Update 47 erscheinen am 3. September für Xbox und PlayStation. Den Trailer für Update 47 gibt es hier:

Die vollständigen Patchnotizen zu Feast of Shadows und Update 47 sind im offiziellen Forum einsehbar. Das Verliespaket Feast of Shadows und Update 47 sind jetzt live auf PC und Mac und erscheinen am 3. September für Xbox und PlayStation.