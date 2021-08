The Elder Scrolls Online: Feuriger Waking Flame Gameplay-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online: Waking Flame erscheint für Xbox One und Xbox Series X|S am 8. September 2021.

Mit The Elder Scrolls Online: Waking Flame wird das ganzjährige Abenteuer „Tore von Oblivion“ fortgesetzt. In dieser Erweiterung warten zwei herausfordernde neue Verliese auf euch. Dazu deckt ihr die Intrigen von Mehrunes Dagon auf.

Was ihr in den Tiefen der Rotblütenbastion und des Schreckenskellers entdeckt, wird dramatische Auswirkungen auf alle Bewohner Tamriels haben und bereitet den Weg in die Totenländer. Bis zum 30. August 2021 habt ihr dazu die Möglichkeit danke der QuakeCon 2021 Free Play Days zu The Elder Scrolls Online das Spiel kostenlos zu spielen.