The Elder Scrolls Online: Firesong Entwicklervorschau: Das Gebiet

Die Entwickler von The Elder Scrolls Online geben eine Vorschau zum Firesong DLC.

Am 1. November erscheint der kommende Firesong-DLC für PC/Mac und am 15. November auf den Konsolen. Er gibt euch die Gelegenheit, sich tief in die Wildnis von Galen vorzuwagen, einer der vier Inseln des Systren-Archipels.

Beim Entwerfen des neuen Gebiets freute sich das Team darüber, tief in die Kultur der Druiden eintauchen zu können und gleichzeitig deren Ursprung zu ergründen, während die Verbindung zu den modernen Bretonen erhalten bleibt. Alle weiteren Details könnt ihr hier nachlesen.