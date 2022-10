The Elder Scrolls Online: Firesong erscheint im November, Prolog verfügbar

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online: „Vermächtnis der Bretonen“-Herbstevent liefert Informationen zum DLC Firesong, Helden von Hochinsel-Event, Prolog-Quest und Angeboten.

ZeniMax Online Studios hat die DLC-Spielerweiterung Firesong enthüllt, die 15 Stunden an Geschichten rund um ein neues Gebiet, die mysteriöse Insel Galen, umfasst. Spieler treffen hier auf neue Charaktere, Widersacher und reichlich politischen Aufruhr.

Während sich der Handlungsstrang des Jahres seinem Ende zuneigt, werden sich Spieler ganz neue Sammlungsstücke und Errungenschaften verdienen, darunter eine Herausforderung, alle Tiere der Insel zu streicheln, und neue einzigartige Gegenstandssets vorfinden, die es sonst nirgends in Tamriel gibt.

Bethesda verkündet: „Wir haben Spielerinnen und Spielern von The Elder Scrolls Online beim Livestream zum Vermächtnis der Bretonen-Herbstevent einen ausführlichen Blick auf die Abenteuer aus der letzten DLC-Spielerweiterung dieses Jahres, Firesong, gewährt. Firesong erscheint am 1. November für PC, Steam und Mac sowie am 15. November für Xbox und PlayStation.“ Aber damit nicht genug, denn wie jedes Jahr im Herbst haben wir erneut ein besonderes Event für alle ESO-Spieler, bei dem sie jede Menge Belohnungen für alle freischalten können. Beim diesjährigen Helden von Hochinsel-Spielevent, welches bis Dienstag, den 11. Oktober, um 16 Uhr läuft, werden Sie mit anderen Spielern zusammenarbeiten, um sich fantastische Belohnungen zu verdienen und die Errungenschaft Pfadfinder von Hochinsel zu absolvieren. Für diese Errungenschaft müssen Sie alle sechs markanten Orte auf Hochinsel und Amenos aufsuchen. Den aktuellen Fortschritt können Sie täglich auf der „Helden von Hochinsel“-Eventseite nachprüfen.

ZeniMax Online Studios hat außerdem die zusätzliche geheime Belohnung für das „Helden von Hochinsel“-Spielevent offengelegt. Bewältigt die Community 100 % der Herausforderung zu „Helden von Hochinsel“, die auf der Website verfolgt werden kann, erhalten alle Besitzer von High Isle den neuen DLC Firesong kostenlos.

Hier sind die Belohnungen, die es auf den einzelnen Etappen freizuschalten gilt:

33 % – Bemalungen des Eichengelöbnisses

66 % – „Pflanzt Euch“-Aktion

100 % – Emporstrebende Beutekiste

100 % – Apfelrücken-Salamander als Begleiter (nur mit ESO Plus)

100 % – DLC The Elder Scrolls Online: Firesong

Die vollständige Streamaufzeichnung vom „Vermächtnis der Bretonen“-Herbstevent gibt es hier zu sehen:

Firesong erscheint am 1. November für PC, Steam und Mac sowie am 15. November für Xbox und PlayStation. Für Spieler, die es nicht erwarten können, ihr neues Abenteuer zu beginnen, steht bereits der Prolog zu Firesong auf allen Plattformen bereit.

Hierfür ist lediglich das Hauptspiel von The Elder Scrolls Online erforderlich, keiner der bisherigen DLCs und auch keines der Kapitel. Im Prolog zu Firesong steigen Spielerinnen und Spieler in eine Geschichte ein, die die diesjährige Sage „Vermächtnis der Bretonen“ zu einem aufregenden Finale führen wird. Holt euch den kostenlosen Prolog „Das Verweilen des Druidenkönigs“ im Kronen-Shop im Spiel. Alternativ könnt ihr auch Druidin Laurel in Dolchsturz, Vulkhelwacht oder Davons Wacht aufsuchen. Alle weiteren Informationen zum Prolog findet ihr hier.