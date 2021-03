The Elder Scrolls Online: Flames of Ambition ab morgen für Xbox und PlayStation

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Bethesda hat The Elder Scrolls Online Update 29 für euch vorbereitet. Dazu gibt es Flames of Ambition, Lorebücher und Community-Leitfäden.

Diese Woche wurde bereits der neueste Verlies-DLC „Flames of Ambition“ zusammen mit Update 29 für PC/Mac veröffentlicht und damit auch gleich das ganzjährige Abenteuer „Tore von Oblivion“ eingeläutet. Schon morgen am Dienstag, dem 16. März folgt die Veröffentlichung für PlayStation 4 und Xbox One.

Außerdem gewährt euch Bethesda einen kleinen Vorgeschmack auf die Lorebücher, die ihr während des Abenteuers „Tore von Oblivion“ im Spiel finden könnt und erfahrt etwas mehr über den gefährlichen Orden der Erwachenden Flamme.

Die Wahrheit über den Orden könnt ihr sowohl im kommenden DLC „Flames of Ambition“ als auch im Kapitel „Blackwood“ selbst erfahren. Und zu guter Letzt hat Bethesda eine neue Reihe von Community-Leitfäden zu den neuen Inhalten aus „Flames of Ambition“ und Update 29 für euch gesammelt, die euch sicherlich weiterhelfen. Die gesamte Liste findet ihr hier.

